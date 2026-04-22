フランス人俳優のジャン・レノが２２日、都内で一人芝居の舞台「らくだ」（ジャン・レノ作、ラディスラス・ショラー演出）の記者懇談会を行い、日本の魅力を語った。

映画「レオン」（１９９５年）で知られ、フランス、アメリカと渡り歩いた世界的名優の自叙伝的一人舞台。人生に深い影響を与えた出来事を、出演映画の記憶と重ねて音楽と言葉で鮮やかに描く。

大の親日家で知られるジャンは「この舞台で、日本は出てくるのか」と質問され、「もちろんです！日本、私の人生って感じ。日本のことも語っています」と目を細めた。

舞台は５月１０に東京・豊島区の芸術劇場シアターウエストで開幕し、全国１１都市で行われる。「できることなら２４都市でやりたかった。より長く日本にいるために」とおどけ、日本の好きな場所について「京都が大好きです。あと富山は日本酒がおいしいので好きです」と笑みをこぼした。

２５年前に初来日。近年の日本の変化について「私を歓迎してくれるのは変わっていない。旅行はたくさん行くので、地域によっては文化、教育、教養が失われてしまうところもあると思うんですけど、日本は変わらずにいると思います」と語った。イベントでは「こんにちは」「いらっしゃいませ」と流暢な（りゅうちょうな）日本語も披露。日本愛を爆発させた。