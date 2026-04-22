ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が21日（日本時間22日）、敵地でのジャイアンツ戦の試合前にメディア取材に対応。22日（同23日）の同戦で先発予定の大谷翔平投手（31）について、今回は投打二刀流で出場することを明言した。

指揮官は「明日も打者として出場するよ」と大谷の二刀流出場を明言。

今後は打席に立たず、投手のみで出場する試合も増えるのかという問いには「そうだと思う。投げながら打たない方が負担を減らせるのは理にかなっている。彼はこれまでうまくやりくりしてきたけど、状況によってはそういう判断もあり得る」とそういった起用法も増える可能性があると示唆。

その上で「その場合は彼とも話し合うつもりだ。ただ、彼は柔軟に対応してくれると思っているし、少なくとも明日に関しては問題ないと感じている」とし、投打同時出場させるとした。

前回15日（同16日）のメッツ戦は直前に右肩甲骨付近に死球を受けたこともあり、打者としては出場せず投手に専念。投手のみの出場はエンゼルス時代の2021年5月28日（同29日）のアスレチックス戦以来1783日ぶりとなった。6回を投げ、2安打1失点で今季2勝目を挙げた。