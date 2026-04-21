21日に発表された農林水産省の調査で、タマゴの最新小売り価格は1パック平均308円でした。タマゴはどこで安く買えるのでしょうか。「news every.」では、スーパーなど15店舗以上でタマゴの値段を徹底調査しました。

■全国平均は1パック308円…理想の価格は？

街で聞こえたタマゴへの悲鳴。

――タマゴ最近高い？

「高いです」

「高いですよね」

「タマゴって高いと、ご飯のおかずにならないもんな」

物価の優等生と呼ばれていましたが、農水省が21日に発表した4月の全国のスーパーなどでのタマゴ1パックの平均価格は308円。高止まりの状態が続いています。

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21日、週に1度のタマゴのセールを開催していた都内のスーパーを訪ねました。普段288円で売られているタマゴ1パックが234円。そのため開店直後から、特売タマゴは飛ぶように売れていきました。

――250円切るのは珍しい？

「ちょっとでも安い方が、10円くらいでも」

少しでも安いタマゴを求めスーパーを巡る人もいました。

「安いところ、安いところ、今、ほかのスーパー行ってきた」

――タマゴはこの店で？

「いろいろ行きます。あちこち行きますよ、はしごでね」

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スーパーイズミ 五味衛社長

「少しでも安くすると、非常に喜ばれる。人気の商品。ギリギリ。今日は一日、我慢して売っている状態」

客にタマゴの理想の価格を聞いてみました。

客

「200円以内だったらうれしい。300円くらいするから」

「120〜150円前後がいいんじゃないかな」

「卵焼きを子どもたちが好きなので、200円前半だとうれしい」

■「中身は同じ」ワケありタマゴも

タマゴはどこで安く買えるのか、「news every.」が関東のスーパーのタマゴの価格を調べてみました。

タマゴの種類に違いがあるものの、全国平均の300円前後で販売するスーパーが多いなか、270円台で販売する店もありました。タマゴは集客力がある商品のため、あえて安く売る戦略を立てるスーパーもありました。

さらに安いタマゴを探し、神奈川県相模原市にある養鶏場の直売所へ向かいました。開店と同時に多くの人が狙うのは、ワケありタマゴです。

客

「（スーパーは）高くなっているから、よく買います」

「お安いのでB級卵でいい」

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普段は300円以上する産みたて新鮮なブランドタマゴが230円。殻に少しザラつきやシミがありますが、味は変わらないといいます。

ワケありタマゴを購入した人

「中身は同じ。しっかりして、ぷるぷるでおいしい」

安さのあまりワケありタマゴなどを大量買い。中には、1人1パックのため家族を連れてワケありタマゴを買いにきた人もいました。

ワケありタマゴを購入した人

「タマゴを3つ買いました」

「激安スーパーよりも安いので」

――1人1パックと…

ワケありタマゴを購入した人

「幼稚園前に駆け込みで」

――子どももカウント

ワケありタマゴを購入した人

「（子供は）理由はわかってないんですけどね」

その後も売れに売れ、オープンから2時間半でワケありタマゴはすべて売り切れました。早い日には開店1時間で完売することもあるといいます。

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おがわのたまご 小川太朗代表

「（ワケありタマゴを）スーパーには出す方はいない、直売ならでは。（イラン情勢で）えさ代が上がって、タマゴも値段を上げざるを得ない。利益は出ないですけど、お客さんに喜んでもらえるように」

一方、農水省の担当者は、イラン情勢による今後の影響は「注視していく」としつつも、タマゴの需要が下がるとされている「夏ごろには価格は落ち着くだろう」と話しています。

■「1パック236円」も “穴場”を発見

そして、「news every.」はタマゴが安く買える穴場的な場所を見つけました。

全国に1100店舗以上を展開するドラッグストア「クスリのアオキ」です。さいたま市にある店舗では21日、タマゴ1パックを236円で販売していました。

この価格に客は――

客

「近隣のスーパーだと300円近い。値札見たときに安いなと。子ども用品や薬も売っているから併用で使っている」

普段使いの食品を安く販売することで、本業の薬の販売につなげたいということです。

みなさんのお宅の近くにもお買い得なタマゴが見つかるかもしれません。