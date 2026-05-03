アイメイクブランド「3650（san roku go zero）」から、ディズニーキャラクターデザインの限定パッケージが登場♡2026年6月18日（木）より、人気のウォータープルーフマスカラ2シリーズが、ミニー＆デイジーデザインになって数量限定発売されます。可愛さも機能性も妥協したくない大人女子にぴったりの注目コスメです。 ミニー＆デイジーの限定デザイン