グローバル刃物メーカーの貝印は、「なでそり」を5月11日から貝印公式オンラインストアをはじめ、全国のドラッグストア、ホームセンター、大手量販店などで（店舗によって入荷日が前後する）発売する。肌をなでるように、円を描きながら大きく動かすことで毛がそれるカミソリ。刃に2つの樹脂ガードをつけることによって、刃が直接肌に触れにくく安心して使用できる。従来のT字カミソリに比べて、カミソリを動かす方向を意識せずに