ドジャースは連敗を止められるだろうか(C)Getty Images不本意な4連敗だ。現地時間5月12日、大谷翔平や山本由伸、佐々木朗希らが所属するドジャースは、本拠地で行われたジャイアンツ戦に2-6と敗北。先発の山本が3被弾を含む7回途中6安打5失点と打ち込まれ、打線もわずか4安打2得点に抑えられるなど、厳しい内容で力尽きた。【動画】53打席ぶりアーチの“記念球”を要求？米識者も爆笑した日本人コンビの掛け合いの様子9日