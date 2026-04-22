車をあまり使わない人ほど、JAFに入るべきか迷いやすく、年会費がかかる以上、「ほとんど使わないなら不要ではないか」と感じる人は多いでしょう。ただし、車のトラブルは頻繁でなくても、起きたときには大きな出費につながることもあります。 さらに、最近は自動車保険にもロードサービスが付いていることが多く、JAFとの違いが分かりにくいと感じる人も少なくありません。そこでこの記事では、JAFは本当に元