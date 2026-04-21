天王寺動物園で８年ぶりにゾウの展示が復活

大阪市の天王寺動物園にマレーシアからやってきたゾウ３頭。牙がある一番大きなゾウがオスのクラッ（２０）、牙がないのはメスのダラ（１４）、そして一番小柄なのが最年少のメスのアモイ（９）です。

【写真を見る】天王寺動物園で遂にお披露目されたゾウたち

３月、天王寺動物園に仲間入りし、４月２１日から一般公開。むしゃむしゃと、草を味わう姿に豪快にプールで水浴びするおてんばな姿。仲良く走る姿など

さっそくいろいろな表情で来場者を魅了しました。

「おしりもお口もかわいい」集まったファンは大興奮

一目見ようと集まった人たちも、カメラを手に大興奮です。

「ゾウさーん！。僕ゾウが大好きなんでうれしかった。お父さんの２倍くらい大きかった」

「（Ｑゾウさん好き？）めっちゃすき。（Ｑどこが好き？）お顔」

「きょうのこの日を待ちわびていました。おしりもかわいいし、お口もかわいいしね」

この３頭がここまで注目されているのにはある理由があります。

（天王寺動物園・向井猛園長）「８年ぶりにゾウの飼育展示が再開されます。大変うれしく思っています」

開園当時から名物だったゾウ 2018年以降“不在”に

１９１５年に開園した天王寺動物園。当時から「団平」という名のオスのゾウが飼育されていました。

１９５０年にはタイからメスの春子が。すると戦後、活気を失っていた動物園は

春子に会いたいと１日で約６万人が詰めかけました。この記録はいまだに抜かれていません。

大阪万博が開かれた１９７０年にはインドからやってきたメスのラニー博子も仲間入り。 長くファンに愛され人気を博しました。

しかし２０１８年にラニー博子が死んだのを最後に園からはゾウがいなくなっていました。

約45億円を投じてゾウの飼育環境を整備

あれから８年。マレーシアから新たなゾウを受け入れるために動物園では約４５億円を投じて飼育エリアを倍以上に広げたほか、地面にはゾウの足に負担が少ない

砂を敷きつめるなど飼育環境を整えました。

（天王寺動物園・向井猛園長）「圧倒的な大きさを肌で感じていただいて、（お客さんには）自分の目でご覧になってゾウを感じていただきたい」