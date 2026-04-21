4月18日と19日、3人組バンド「Mrs.GREEN APPLE」（以下、ミセス）が、東京のMUFGスタジアム（国立競技場）でライブを開催した。ライブでは2日連続で花火が打ち上げられたが、この演出がSNSをざわつかせている。

2日間、MUFGスタジアムでライブを開催したミセスだが、隣の明治神宮球場ではいずれもヤクルト対巨人戦がおこなわれていた。そのため、ミセスの花火の影響を受ける場面もあったようだ。

「18日は9回、19日は7回と9回の試合中、それぞれミセスの花火が上がり、試合が一時中断になりました。19日の試合後、ヤクルトの池山隆弘寛監督は、花火に関して『あれは（流れが）相手に転ぶときもあるので。そのへんはちょっとタイミング悪いなと。今日は向こうの攻撃だったので』と、冗談交じりに言及しました。

ただ、花火によって、2日連続で試合の重要な場面で一時中断になったことに関して、不満を抱く野球ファンもいたようです」（スポーツ紙記者）

ミセスの花火演出に関して、Xでは

《節度を持ってやらないとお互いのためにならないと思うんだけど》

と、疑問を抱く声も見受けられる。一方で、

《SnowManは隣の球場のタイミングを見計らって花火を上げてたような。それ大事なんだね》

《ミセスの花火で試合中断が話題になってるけど、Snowmanの時はタイミング良かったなぁ》

など、9人組アイドルグループ「Snow Man」を評価する声が聞かれている。

Snow Manは、2025年4月19日と20日に国立競技場でライブをおこなったが、このときの花火演出が想起されたようだ。

「Snow Manのライブ当日、神宮球場ではやはりヤクルト対巨人戦がおこなわれていました。ライブ中、花火が打ち上げられたものの、いずれもイニングの合間のグラウンド整備中などのタイミングだったため、試合が中断になることはありませんでした。

実は、2020年10月、嵐が国立競技場でオンラインライブを収録した際、神宮球場でヤクルト対中日戦が開催されており、このときは花火による煙や大量の風船で試合が中断し、旧ジャニーズ事務所が謝罪する事態になったのです。Snow Manは、こうした反省を生かしたと見る向きもあったようです」（芸能記者）

実際、Snow Manは国立競技場のライブで、神宮球場の試合を考慮していたようだ。

「2025年7月の『ZIP！』（日本テレビ系）で、金曜パーソナリティーを務める阿部亮平さんが、クイズ形式で国立競技場の裏側を紹介する企画がありました。

その際、ライブ運営側と神宮球場で連絡を取り合い、攻守交代のタイミングで花火を打ち上げたことを明かしたのです。今回、ミセスの花火が話題にあがるなか、改めて球場と連携したSnow Manの “配慮” を感じる人もいたのでしょう」（同）

会場が近いだけに、双方のことを考えた演出が求められるのかもしれない。