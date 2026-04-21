Googleは4月21日、Google ChromeにAI機能を組み込んだ「Gemini in Chrome」を、日本で提供開始すると発表した。

【画像あり】Gemini in Chromeの活用事例

同機能はGoogleの最新AIモデル「Gemini 3.1」を活用するもので、デスクトップ環境で順次利用可能になる。日本のすべてのMac、Windows、Chromebook Plusユーザー向けに展開される予定だ。

Gemini in Chromeでは、タブの右上にあるアイコンをクリックすることで、ウェブサイトを閲覧しながらAIアシスタントとのチャットを開始できる。ページを離れることなく、長いウェブコンテンツの要約、試験に向けた練習問題の作成、レシピに関する質問への回答などが可能となる。過去に訪問したページも記憶する仕組みを備えている。

Gmail、Googleマップ、Googleカレンダー、YouTubeなどのGoogleアプリとの連携にも対応する。

数回のクリックでGoogleカレンダーに会議の予定を入れたり、Googleマップで場所の詳細を確認したり、YouTube動画の内容について質問したりできる。Gmail連携では、閲覧中のページを離れずにサイドパネルでメールを下書きし、ワンクリックで送信まで完了する。

複数のタブを横断した情報処理も特徴の1つで、リサーチ結果のまとめや複数サイトにわたる製品比較表の作成などに活用できる。たとえば「Amebaブログ」上で選択した複数記事を横断してホテルの比較表を作成するといった使い方が可能だ。

あわせて、「Nano Banana 2」もGoogle Chromeに直接組み込まれた。サイドパネルにプロンプトを入力するだけで、ファイルのアップロードや新しいタブを開くことなく画像を生成・変換できる。

セキュリティ面では、悪意のある指示によってAIを不正に操作しようとするプロンプトインジェクションなどの既知の脅威を自動検知するようモデルをトレーニングしている。

メール送信やカレンダーへの予定追加といった機密性の高いアクションを実行する前にユーザーの確認を求めるガードレールも導入している。外部からの攻撃をシミュレーションするレッドチームが自動化ツールで継続的にテストを行い、自動更新機能を通じて修正プログラムを迅速に配信する仕組みだ。

Googleは2026年を通じて、さらに機能を充実させ、提供地域と言語を拡大していく予定としている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）