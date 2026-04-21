たった2周で3台ごぼう抜き―― 日産のZがホンダの新型マシン「PRELUDE-GT」をあっという間に抜き去った場面が反響を呼んだ。

【映像】プレリュードを一瞬で仕留めた瞬間

スーパーGTを振り返る『笑って学べる!!超GTぱーてぃー』。17日の最新回では、2026シーズン開幕戦の珠玉のバトルをピックアップした。話題の場面が、レーススタート直後からTEAM IMPUL（#12 TRS IMPUL with SDG Z）ベルトラン・バゲットが怒涛の追い上げを魅せたシーンから。

7番グリッドからスタートした12号車は、まずTGR TEAM SARD（#39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra）をインから攻略。続いてAstemo REAL RACING（#17 Astemo HRC PRELUDE-GT）をターゲットに捉える。

バックストレートでスリップに入ると、コーナー手前でアウトに被せる。野村もすかさずブロックに入るが、バゲットは“ほぼ直角”のリボルバーコーナーからパイパーコーナーへと続く連続コーナーでイン側のポジションを確保。ラインを譲らず、そのまま前へ出てオーバーテイクに成功した。

ファンは「Bertrand!うまい！」「バゲちゃんキレッキレ」「序盤のIMPULすごかった」と興奮を見せている。

レース2週目にして、7位から4位浮上と3台をごぼう抜き。4位にジャンプアップした12号車は、安定した走りで3位でフィニッシュ。見事、開幕戦で表彰台に登った。（ABEMA『笑って学べる!!超GTぱーてぃ』／(C)GTアソシエイション）