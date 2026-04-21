「ロッキーズ−ドジャース」（２０日、デンバー）

ドジャースの抑え、エドウィン・ディアス投手の離脱は周囲に衝撃を与えた。

この日、チームはディアスの右肘関節に遊離体（通称・ねずみ）が見つかったため、負傷者リストに入ったと発表。２２日（日本時間２３日）に右肘関節に見つかった遊離体（通称・ねずみ）の除去手術を受けることも発表し、「復帰は後半戦の見込み」とした。

ディアスは昨オフにメッツからＦＡになり、３年６９００万ドル（約１１０億円）で合意。大型契約の投手が開幕から１カ月も持たずに離脱する事態となった。

ドジャースはブルペン陣に不安を抱えており、すでにＳＮＳでは「こりゃ、佐々木朗希のクローザー転向も現実味を帯びてきたんじゃ…」、「佐々木朗希クローザーになってもええんやで？」との声が相次いだ。

佐々木朗希は抑えとしての“実績”がある。昨季右肩のインピンジメント症候群で離脱。メジャー復帰後はブルペンに配置転換され、ポストシーズンではクローザーとして奮闘した。

地元紙「ロサンゼルスタイムズ」のビル・プラシキ記者も１７日に佐々木朗希についてのコラムで「彼はリリーフこそふさわしい」と記している。

今季の佐々木朗希は４試合に先発して０勝２敗、防御率６・１１。１９日・ロッキーズ戦では先発して五回途中７安打３失点でリードを守り切れず、４登板目でもシーズン初勝利はお預けとなっていた。今後の状況次第では再び「クローザー・佐々木朗希」が現実味を帯びるかもしれない。