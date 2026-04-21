toiさんの漫画「お片付けは計画的に」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

散らかった部屋で、「そろそろ片付けようか」と思い立った作者。そこで、以前買った「片付け本」を見ようと思ったのですが…という内容で、読者からは「分かる」「散らかすのは一瞬なのに…」などの声が上がっています。

一歩目でつまずく…あるあるすぎる“片付け”の現実

toiさんは、インスタグラムで日常のあれこれを漫画にして発表しています。toiさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

toiさん「片付けをしようと思い立ったのに、そのための本がどこにあるか分かりませんでした。そんな笑えるような情けないような状況が、自分の中で『あるある』だったので、同じ経験をしたことがある方に『分かる！』と笑ってもらえたら、と思って描きました」

Q.部屋が散らかってしまう原因は何でしょうか。

toiさん「『後で片付けよう』の積み重ねです。自分でも分かってはいるのですが、なかなか…」

Q.どの状態になると「片付けたい」と思うようになりますか。

toiさん「探し物が見つからないときです。あと来客前…！」

Q.「片付け本」を買ったのは、どのような理由からですか。

toiさん「ちゃんと片付けを習慣にしたいと思い、本格的に学ぼうと購入しました」

Q.その後、片付けは進みましたか。

toiさん「少し床は見えてきましたが、まだまだ道半ばです…。引き続き奮闘中です」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

toiさん「『散らかすのはすぐ終わるのに、片付けるのはめちゃくちゃ時間かかりますよね』『頑張れー！』などのコメントをいただきました」