後半戦復帰予定、ロバーツ監督「最善のシナリオだ」

【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間21日・デンバー）

ドジャースは20日（日本時間21日）、右肘を負傷したエドウィン・ディアス投手を負傷者リスト（IL）に入れたと発表した。離脱するディアスに関して、デーブ・ロバーツ監督は「私たちは当然昨日起きたことを目撃している。危険信号が点滅した」と、前日登板での不安定な投球がIL入りにつながったと明かした。

ディアスは19日（同20日）の敵地でのロッキーズ戦にリリーフ登板。8試合ぶりの登板となったが、被安打3、1四球で3失点の乱調で、1死も取ることができず降板していた。球速も昨季平均より約3キロ近く低下しており、本来の姿とは程遠かった。

ロバーツ監督は「試合後にトレーニングスタッフと会話を行った。彼は肘の違和感を訴えていた。昨晩に起きていたことも考慮すると、私たちは先を見越した行動をとるべきだと感じた」と言及。「MRI検査を行うのが賢明な判断だと感じた。実際に私たちはそうしたし、（その結果右肘の）ネズミが判明した」と、一夜明けたこの日の動きを説明した。

球団からはディアスのIL入りとともに、22日（同23日）に手術を行うことも発表された。これについても指揮官は「（怪我による離脱は）選手にとって付き物だ。昨晩（検査結果が）明らかになったので、手術を予約した。後半戦での復帰を予想している」と、自らの言葉で説明を加えた。

ディアスが右肘の違和感を訴えたのは今回が初めて。指揮官は「自分語りをしたい訳じゃないけど、私もキャリア終盤に同じ手術を経験したことがある。ネズミというのは、無症状になるまで（違和感や痛みが）続く。なので彼が直面していることを私は理解することができる。昨日起きたことは不幸なことだ」と、右腕を思いやった。

ロッキーズ戦で目立った球速低下については「違和感を感じたり、（怪我の）兆候を感じたのは今回が初めてだった。（原因が右肘にあることを）物語っていた。理由が判明したのはよかった」と語り、3年6900万ドル（約110億円）右腕の回復を願った。

長期離脱は免れないが、ディアスは後半戦の復帰を目指しリハビリに取り組んでいく。「手術で離脱することを考慮すれば、これは最善のシナリオだ」と、ロバーツ監督は“今季絶望”は避けられたことをプラスに捉えていた。（Full-Count編集部）