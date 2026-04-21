現地４月20日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準決勝で、前回王者のアル・アハリ・サウジ（サウジアラビア）と、クラブ史上初の決勝進出を狙うヴィッセル神戸がサウジアラビアのキング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアムで対戦した。先手を取ったのは神戸。31分に永戸勝也のFKを大迫勇也がヘッドで折り返し、武藤嘉紀が冷静にフィニッシュした。追いかけるアル・アハリは、62分にガレーノ