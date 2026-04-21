阪神は２１日、兵庫県尼崎市の「日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム」で２軍の全体練習を行った。また、１軍の先発ローテを担う村上や大竹もキャッチボールなどで調整した。平田勝男２軍監督（６６）は独立リーグ球団との練習試合を行う２２、２３日の天気を心配しつつ、ファーム開幕から多くの試合で４番起用している西純矢外野手（２４）に愛のムチをふるった。主な一問一答は以下の通り。◇◇−２軍は２２日から独立リー