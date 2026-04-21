札幌市保健所は4月21日、市内在住の70代女性が有毒植物・イヌサフランの誤食による食中毒で死亡したと発表しました。死亡したのは、札幌市在住の70代女性です。札幌市保健所によりますと、女性は4月8日に、自宅の庭に観賞用に植えていたイヌサフランを、ギョウジャニンニクと誤認し、調理して食べたということです。女性は翌日、病院に搬送されましたが、10日に死亡が確認されました。女性は当時、病院に対して「ギョウジャニンニ