5回途中の守備で交代した巨人の石塚裕惺内野手が21日、ジャイアンツタウン球場で行われたファームの西武戦に「3番・遊撃」で先発出場すると、第1打席で豪快な本塁打を放った。パワーでバックスクリーンへ運んだ3号に「マジでセンターフライかと思った」とファンが驚愕している。石塚は初回、無死一塁で西武の上田大河投手が投じた初球の129キロのスライダーを見逃さなかった。打球は高々と上がると、そのままバックスクリーン