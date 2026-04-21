飼い主さんが寝室に入ると、衝撃的な光景を見てしまって…！？人間説が浮上した猫さんの愛らしい姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で2.7万回再生を突破し、「ほんと普通に人やん」「中身おっさんなのバレちゃったねぇ…」「夜勤明けかな？」といったコメントが寄せられました。 【動画：寝室に入ると、ベッドに先客が→よく見ると愛猫で…予想以上に『寝具を使いこなす光景』】 寝室に入った