埼玉県立小児医療センター（さいたま市中央区）で、脊髄周辺に抗がん剤を投与する「髄腔（ずいくう）内注射」を受けた患者が神経症状を発症し、１人が死亡、２人が意識不明になっている問題で、同センターは２０日の記者会見で、院内に事故調査委員会を設置すると明らかにした。

３人の髄液から使用禁止の薬剤「ビンクリスチン」が検出されており、外部識者を交えて原因を調べる。

事故調査委のメンバーは１３人で、このうち６人は外部識者とする。２２日に初会合を開く。

死亡したのは、２０２５年１０月に注射を受けた１０歳代の男性患者。意識不明の２人のうち、１０歳未満の男性は２５年１月、１０歳代の男性は２５年３月、それぞれ注射を受けた。検出されたビンクリスチンは血管内に投与する抗がん剤で、髄腔内注射での使用は禁じられている。２５年に髄腔内注射を受けた別の患者２人も神経症状を発症し、下半身に麻痺（まひ）が残っている。ただ、髄液からビンクリスチンは検出されていない。

院内では２５年１１月から髄腔内注射を中止し、注射が必要な患者に転院を呼びかけてきた。同センターは記者会見で、転院が難しい１０歳代の患者１人に対して今後、特例的に注射をすることも明らかにした。安全対策のため、幹部職員が調剤など全ての過程に立ち会い、ビデオでも撮影する。