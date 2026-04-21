政府は防衛装備品の輸出ルールを定めた「防衛装備移転三原則」と「運用指針」をさきほど改定しました。輸出制限を大幅に緩和し、殺傷能力のある武器の輸出が、原則、認められることになります。日本の防衛装備品はこれまで、「救難」や「輸送」など戦闘を目的としない5類型の装備品に限り、輸出が認められてきました。政府はこの輸出制限について、けさの閣議とNSC=国家安全保障会議で、大幅に緩和することを決めました。今回の改