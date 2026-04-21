猫がライド状態ですーっと滑らかに近づいてきて…？上手に乗りこなす姿がかわいすぎると話題で、動画は5万3千再生を突破。「猫あるあるですね！w」「思わず笑っちゃいましたw」など、たくさんのコメントが寄せられています。 【動画：無表情で『ロボット掃除機を乗りこなす猫』…あまりにも『シュールすぎる光景』】 掃除機が“乗り物化”する瞬間 Instagramアカウント『fukukitaru1121』に投稿されたのは、ロ