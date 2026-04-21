―［ひろゆきの兵法〜われら氷河期は[人生後半]をどう生きるか?〜］― 仕事も生活もなんとかやってきた就職氷河期世代だが、40-50代になって迎える新たな難問が「幸せ」だ。人生後半も過酷な彼らは、いかに生き抜いていくべきか？同世代のひろゆき氏が考える。◆超ささいな暇つぶしが「人生の幸せ」に繋がることもある人生100年時代の折り返しに差しかかった氷河期世代には「人生の幸せって何か？」みたいなことを考える人も増