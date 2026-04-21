寒さが和らぎ、シャツ一枚で外出できる日も増えてきた春の週末。アメリカで幼い子どもと暮らす小室眞子さん（34）と夫の圭さん（34）の過ごし方は……。

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【実際の写真】まるで反復横跳びをしているよう… 「眞子さん」の“猛ダッシュ”姿

猛ダッシュで……

3月下旬のとある日、圭さんと眞子さんが自宅から車を走らせて向かったのは、行きつけのカリブ料理店。軽食を購入するのが目的のようだ。

ここで驚きのシーンを目撃したと話すのは、店に居合わせた客。

「男性と入れ違いで女性が店に入ってきたかと思ったら、何も買わずに猛ダッシュで走り去っていったのです。あまりの全力疾走ぶりに驚きましたよ」

この日は聖パトリックの祝日を祝うパレードが行われ、見物客でにぎわっていたが、一家は目もくれずそのまま車で立ち去った。

小室眞子さん

ハプニング

翌日の午後は、コネチカット州のショッピングエリアへ。子どもを抱くのは眞子さん、隣は圭さん。家族そろってお買い物のシーンである。

「ずっと笑顔で、幸せいっぱいの様子でした。ご夫婦は最初、タイ料理店に寄ってパンを買い、それをいったん、車に置いてから近くのスーパーに行ってイチゴとカボチャ、紙皿などを手に持って駐車場に戻ってきました」

とは目撃者の一人。

ただ、ここでちょっとしたハプニングが発生する。眞子さんが持つイチゴなどを載せた紙皿が歩くたびに揺れ、手からこぼれ落ちそうになるのだ。

「で、旦那さんが助けようと右手で紙皿を受け取ったのですが、もう片方の手にまぁまぁの大きさのカボチャを持っているので、おっとっと、という感じになってしまって」（同）

それを見た眞子さんは白い歯をのぞかせ、圭さんは、エヘヘという表情。そんなことさえ楽しい、幸せ溢れる家族の構図である。

充実した日々

小室夫妻は、渡米してから今年で6年目となる。

「その間、眞子さんは母親となり、圭さんは弁護士として着実にステップアップしました。自宅を買い、車を持ち、週末は友人夫婦を招いてホームパーティーを開くなど、公私ともに充実しているようです」（宮内庁関係者）

イチゴを落とさず無事、車に乗り込んだ小室さん一家。ちなみにイチゴの花言葉は「幸福な家庭」なんだそうだ。

「週刊新潮」2026年4月23日号 掲載