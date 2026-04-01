『愚か者の身分』などを手がけた株式会社TBSホールディングス傘下の制作会社THE SEVENとウォルト・ディズニー・ジャパンが、実写ドラマシリーズの複数年にわたる共同開発契約を締結したことが発表された。

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本提携は、日本が誇る豊かな物語を、主に国内撮影・日本語による実写ドラマシリーズとして共同企画・開発し、ディズニーが世界展開する動画配信サービス・ディズニープラスを通じてグローバルに届けることを目的としたもの。ディズニーが、世界への配信を前提に日本の制作スタジオと継続的な開発パートナーシップを締結するのは、今回が初の試みとなる。

本契約に基づき、両社は企画・開発の初期段階から密接に連携し、中長期的な視点で次世代のヒット作を育成していく。THE SEVENは各契約年度において、自社IPや既刊の出版物、独自の独立開発プロジェクトなど、複数のコンテンツを提案する予定。選び抜かれたプロジェクトは、両社のクリエイティブ・チームが手を取り合い、緻密な脚本や、深く広大なシリーズの世界観・バイブルを構築していくという。

■コメント●瀬戸口克陽（株式会社THE SEVEN 代表取締役社長・CEO）今回の提携は、“日本から、世界中を魅了する革新的なコンテンツを生み出し続ける”という私たちの揺るぎない覚悟を、より強固なものにするための重要な一手です。世界各地で多様な物語を展開するディズニーと、この歴史的なパートナーシップを締結できたことを光栄に思います。THE SEVENが研ぎ澄ませてきたクリエイティブをディズニーが持つネットワークや知見を通じて解き放つことで、日本発の物語を人々が夢中になる『次なる熱狂』へと進化させていけると確信しています。私たちはこれからも国境や言語の壁を越え、視聴者の心に永く刻まれるオーセンティック且つ革新的な作品を追求し続けます。日本のコンテンツ・クリエイションがさらなる高みへと到達する瞬間を、どうぞ楽しみにしていてください。

●森井輝（株式会社THE SEVEN 取締役副社長・CCO）これまで数々の作品を通じて、日本のクリエイティブが持つ熱量が世界を動かす瞬間を目の当たりにしてきました。今回、志を共にできることで、更に大きな可能性の広がりを感じると共に、大きな責任も感じています。私たちの使命は、日本が誇る繊細な人間ドラマや緻密な設定を、国境も人種も超えて誰もが「自分の物語」と感じられる最高のエンタメへと昇華させることです。THE SEVENが培ってきた確かな技術と制作力、世界を驚かせるストーリー性、そして日本の才能豊かなクリエイターたちの想像力。これらをディズニープラスというまた新たなフィールドにも強く届けて参ります。どうぞご期待ください。

●キャロル・チョイ（ウォルト・ディズニー・カンパニー APAC、オリジナルコンテンツ・ストラテジー、エグゼクティブ・バイスプレジデント）私たちが最も魅力に感じているのは、活気ある日本のクリエイティブコミュニティと、これまで以上に密接に連携し、日本ならではの視点、そして想像力を捉えた物語を共に生み出していける点です。日本でディズニープラスを開始して以来、ゼネラル・エンターテインメントや各市場から生まれるオリジナル作品は、コンテンツラインアップの中でますます重要な存在となっています。このパートナーシップは、そうしたコンテンツ投資をさらに前進させる自然なステップであり、これまで築いてきた強固な関係性の延長線上にあるものです。日本に根差したストーリーテリングの基盤を一層深めていく上での重要な一歩となり、ローカル・コンテンツはグローバルで展開するフランチャイズと並んで、今後も多くの視聴者の共感を得ていく存在であり続けています。

●成田岳（ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 ローカル・コンテンツ制作を統括するエグゼクティブ・ディレクター）私たち制作チームでは、視聴者の皆さまが何度でも繰り返し楽しんでいただけるような物語を育てていくことを大切にしています。本契約を通じて、日本のクリエイターと開発の初期段階から密に連携し、日本ならではのクリエイティビティを生かしながら、ディズニープラスに求められる質の高いストーリーテリングの基準を満たす作品づくりに取り組んでいきます。より体系的かつ継続的にクリエイターのみなさまと関わることで、ディズニープラスを象徴する作品となり得る、日本発の個性豊かな物語を育てていきたいと考えています。オーセンティックで長く愛され、視聴者の心に深く残るような作品をお届けすることを目指します。

（文＝リアルサウンド編集部）