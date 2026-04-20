『とんがり帽子のアトリエ』新たなキャラクター解禁 キャストに田村睦心、安原義人
27日にTOKYO MXほかにて放送されるテレビアニメ『とんがり帽子のアトリエ』（毎週月曜 後11：00）第4話「カルンでの出会い」から登場する新キャラクター・タータ役を田村睦心、ノルノア役の声優を安原義人が担当することが発表された。あわせて、タータのキャラクタービジュアルと、田村からのコメントもあわせて公開された。
【画像】『とんがり帽子のアトリエ』新キャラクタービジュアル
田村演じるタータは、魔法使いの街・カルンで祖父が営む魔材屋「星の剣（ほしのつるぎ）」を手伝う少年。安原演じるノルノアは、「星の剣」の老店主で、タータの祖父。
タータのキャラクタービジュアルは、生まれつき、すべての色が銀色に見える「銀彩症（ぎんだみしょう）」を患うタータの抱えた想いを象徴するセリフが印象的なビジュアルとなっている。
また、第4話のショート予告がアニメ公式YouTubeにて解禁された。魔法使いの街・カルンに降り立ったココたちが出逢うタータ・ノルノアらの活躍が描かれる。
本作は、白浜鴎氏が手掛ける、『モーニング・ツー』（講談社）にて連載中の王道魔法ファンタジー作品が原作。2016年に連載をスタートし、現在コミックスが第15巻まで発売中（国内）。最新16巻は23日発売。全世界でのコミックス累計発行部数は750万部を突破しており、フランスやスペイン、韓国そのほか各国で漫画賞を受賞しているほか、20年には米国アイズナー賞『最優秀アジア作品賞』を受賞。
アニメーション制作は、テレビアニメ『ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜』、テレビアニメ『サマータイムレンダ』など数々の人気作品を手掛けるBUG FILMSが担当している。
■タータ役・田村睦心コメント
オーディションの時から心に残っていた作品に関われることを、とてもうれしく思っています。アフレコの映像もキャラクター達の表情などがとても緻密に描き込まれていましたし、まだ多くは語れませんが、タータくんはさまざまな想いを抱えているので、演じていてとても印象深い時間でした。物語の中での彼のあり方に注目していただきつつ、タータくんの登場も楽しみにお待ちいただけたらうれしいです！
【画像】『とんがり帽子のアトリエ』新キャラクタービジュアル
田村演じるタータは、魔法使いの街・カルンで祖父が営む魔材屋「星の剣（ほしのつるぎ）」を手伝う少年。安原演じるノルノアは、「星の剣」の老店主で、タータの祖父。
また、第4話のショート予告がアニメ公式YouTubeにて解禁された。魔法使いの街・カルンに降り立ったココたちが出逢うタータ・ノルノアらの活躍が描かれる。
本作は、白浜鴎氏が手掛ける、『モーニング・ツー』（講談社）にて連載中の王道魔法ファンタジー作品が原作。2016年に連載をスタートし、現在コミックスが第15巻まで発売中（国内）。最新16巻は23日発売。全世界でのコミックス累計発行部数は750万部を突破しており、フランスやスペイン、韓国そのほか各国で漫画賞を受賞しているほか、20年には米国アイズナー賞『最優秀アジア作品賞』を受賞。
アニメーション制作は、テレビアニメ『ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜』、テレビアニメ『サマータイムレンダ』など数々の人気作品を手掛けるBUG FILMSが担当している。
■タータ役・田村睦心コメント
オーディションの時から心に残っていた作品に関われることを、とてもうれしく思っています。アフレコの映像もキャラクター達の表情などがとても緻密に描き込まれていましたし、まだ多くは語れませんが、タータくんはさまざまな想いを抱えているので、演じていてとても印象深い時間でした。物語の中での彼のあり方に注目していただきつつ、タータくんの登場も楽しみにお待ちいただけたらうれしいです！
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