【Mリーグ】役満全29発を一挙公開 黒沢咲伝説の“スッタン”に初の小四喜も！
現在、セミファイナルの熱戦が連日続いている麻雀のプロリーグ「Mリーグ25‐26」シーズン。配信するABEMAが、これまで8シーズンに飛び出した役満29発をプレイリストとして公開している。
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「麻雀の華」と呼ばれる最高打点の役満だが、これまでMリーグでは8シーズンで、国士無双、四暗刻（単騎含む）、大三元、小四喜の4種類が登場している。
公開されたプレイリストでは、2019-20シーズン、KADOKAWAサクラナイツ（当時）の内川幸太郎（日本プロ麻雀連盟、以下連盟）が大長考の末に苦渋の決断で打ってしまったTEAM RAIDEN／雷電・黒沢咲（連盟）の西単騎の四暗刻や、昨年亡くなった前原雄大さんがKONAMI麻雀格闘倶楽部メンバー時代に和了った大三元、さらに今シーズン、Mリーグで初めて出現したKADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）の小四喜も。
そのほか、KADOKAWAサクラナイツだった沢崎誠（連盟）の四暗刻や、セガサミーフェニックスだった魚谷侑未（連盟）の四暗刻、さらにかつてU-NEXTPiratesで現在は「Mリーグ」の解説としても活躍する“ASAPIN”こと朝倉康心（最高位戦日本プロ麻雀協会）の大三元など、旧メンバーの勇姿も確認できる。
【役満集】Mリーグ伝説の役満29選プレイリストはABEMAにて無料配信中。
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「麻雀の華」と呼ばれる最高打点の役満だが、これまでMリーグでは8シーズンで、国士無双、四暗刻（単騎含む）、大三元、小四喜の4種類が登場している。
公開されたプレイリストでは、2019-20シーズン、KADOKAWAサクラナイツ（当時）の内川幸太郎（日本プロ麻雀連盟、以下連盟）が大長考の末に苦渋の決断で打ってしまったTEAM RAIDEN／雷電・黒沢咲（連盟）の西単騎の四暗刻や、昨年亡くなった前原雄大さんがKONAMI麻雀格闘倶楽部メンバー時代に和了った大三元、さらに今シーズン、Mリーグで初めて出現したKADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）の小四喜も。
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