日本は体当たりされる国なのか…訪日韓国人の間で広がる“ぶつかり族”警戒論「盗難・詐欺より気を付けて」の声も

繁華街や駅構内において、意図的に通行人への体当たりを繰り返す「ぶつかり」という行為が韓国で急速に関心を集めている。単なる迷惑行為という枠を超え、日本を訪れる際の新種のリスクとして認識され始めている。

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この問題が改めて脚光を浴びるきっかけとなったのは、元プロゲーマーで俳優のミン・チャンギによる生配信映像である。

ミン・チャンギは4月16日に福岡で屋外配信を行っていた際、わざと肩をぶつけるように接近してきた男性を間一髪で回避した。韓国メディアはこの様子を日本語の呼称をそのまま用いて「ブツカリ」と報じ、大きな反響を呼んでいる。

拡散される被害体験と高まる警戒心

この騒動は一時的なハプニングに留まらず、韓国の旅行者の間で深刻な不安材料として定着しつつある。

ここ数カ月の間、東京・浅草の百貨店で理不尽に体当たりをされたという体験談や、東京、福岡、大阪の各地で同様の被害に遭ったという声が次々と上がっているのだ。被害報告は特定の地域に限定されず、日本の都市部全域に及んでいるのが現状である。

こうした不安を助長した背景には、中国大使館が自国民に向けて発した注意喚起も影響している。混雑した場所での距離確保や歩きスマホの自制を促す内容が、韓国では日本国内で警戒すべき実態として受け止められた。かつては日本社会内部の問題とされてきた「ぶつかり」は、今や外国人観光客が直面する具体的な脅威へと変質している。

訪日客の増加と重なる不安の影

この現象は、統計データと照らし合わせることでさらに浮き彫りになる。日本政府観光局の発表によれば、2026年3月の訪日外客数は361万人を超え、3月として過去最高を記録した。その中でも韓国からの訪日客は約80万人に達し、国・地域別で首位を占めている。前年同月比でも大幅な増加傾向にあり、韓国人にとって日本は依然として最も身近で人気のある旅行先である。

しかし、日本を訪れる韓国人が過去最大規模に膨らむ一方で、「ぶつかり」への懸念も比例するように強まっている。韓国のSNSやメディアでは、日本旅行において警戒すべきは盗難や詐欺ではなく、歩行中に受ける突発的な体当たりではないかという論調が目立ち始めた。

写真はイメージであり本文とは関係ありません（写真＝photoAC）

ミン・チャンギの映像が大きな注目を集めたのは、それが偶発的な出来事だったからではない。多くの韓国人旅行者が潜在的に抱いていた「日本では本当に体当たりをされる」という情報の信憑性を、映像が裏付けてしまったからに他ならない。

日本では一部の特殊な迷惑行為として片付けられがちなこの問題も、隣国である韓国では日本旅行における実質的な注意事項として定着しつつある。観光客の増加は、その国のポジティブな魅力だけでなく、現地で経験する不快な実態をも瞬時に拡散させる。

日本における「ぶつかり」問題は、今や国際的な観光地としての評価を左右するフェーズに突入しているといえる。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）