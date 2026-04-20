『ストレンジャー・シングス』生みの親製作の新シリーズは高齢者たちの冒険！ 『ザ・ボローズ』ティザー予告解禁
『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のダファー兄弟がエグゼクティブ・プロデューサーを務め、彼らが設立した製作会社Upside Down Picturesによる新シリーズ『ザ・ボローズ』が、Netflixにて5月21日より世界独占配信される。このたび、謎を解明すべく住人たちが団結する姿を映した、冒険の始まりを予感させるティザー予告編が解禁となった。
【動画】シニア版『ストレンジャー・シングス』？ 高齢者が団結し謎の解明に挑む『ザ・ボローズ』ティザー予告編
高齢者たちが住む人工的な街を舞台に、周囲で巻き起こる不可解
な現象や、住人たちを襲う未知の生物に翻弄されながらも、街に
隠された秘密に迫っていく本作。
「未知の生物」「奇妙な現象」「仲間との団結」など『ストレンジャー・シングス 未知の世界』を彷彿とさせる冒険心をくすぐる要素が満載な本作で、年老いてもなお青春を感じさせるような仲間たちとのアドベンチャーが開幕する。
エグゼクティブ・プロデューサーを務めるマット＆ロス・ダファーは、『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のショーランナーとして知られ、彼らが描き出す独特な世界観は常に世界中を魅了してきた。そんなダファー兄弟は本作について、「この作品のキャラクターたちは『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の子供たちより少し年上ですが、同じように愛すべき変わり者たちです。怖かったり、面白かったり、そして深く感動したりする冒険に、皆さんが参加してくれるのが待ち遠しいです」と自信をのぞかせた。
老後の快適な暮らしのために人工的に作られた居住地「ボローズ」。そこでは、引退した高齢者たちがただ死にゆくのを待つのではなく、新たなコミュニティを築き、楽しみを見つけ生活を謳歌していた。
そこに新たに加わることになったのが、妻を亡くした男サム。しかし彼は次第に奇妙な出来事に遭遇する。突如として動物たちが異様な死を遂げる事件が発生したり、謎の高齢者がサムに襲い掛かるなど、普通では考えられないことが次々と巻き起こっていく。さらには、親しかった隣人が未知の生物によって命を奪われる場面に遭遇してしまい、恐怖と謎は一層深みを増す。
解禁された映像にはサムや隣人たちが奇妙な出来事の真相を突き止めるべく、意を決して調査に乗り出していく姿が映し出される。メカに詳しい偏屈者のサムをはじめ、末期がんの元医師ウォリーや、元ジャーナリストの情報通ジュディ、カラスが友達の自由人アート、恋に燃える“女王様”レネーなど、個性豊かな住人同士で力を結集させ、奇妙な現象の秘密と未知の生物の正体の解明に挑む。
クリエイターとショーランナーを兼任するジェフリー・アディスとウィル・マシューズはダファー兄弟と共に作り上げた本作について「この作品で彼ら（ダファー兄弟）は感動と恐怖の完璧なバランスをもたらしてくれました。物語の明るい表の顔の裏に隠されたダークな謎を世界中の観客が解き明かすのを今から待ちきれません」と、語った。
アディス、マシューズ、そしてダファー兄弟らが生み出した新たな舞台、ボローズで巻き起こる不可解な事件と住人たちの死の真実とは―。
さらに、ダファー兄弟が生み出す“異世界”は今もなお広がり続けており、彼らがエグゼクティブ・プロデューサーを務める新作アニメーション『ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険』も4月23日より世界独占配信される。
舞台は『ストレンジャー・シングス 未知の世界』では描かれなかった物語の空白期間、1985 年の冬のホーキンス。オリジナルキャラクターであるイレブン、マイク、ウィル、ダスティン、ルーカス、マックスが町を恐怖に陥れている超常現象の謎を解き明かし、住人たちを救うため、新たな怪物に立ち向かう物
語となっている。
Netflixシリーズ『ザ・ボローズ』は5月21日より、Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス：1985年の冒険』は4月23日より世界独占配信。
【動画】シニア版『ストレンジャー・シングス』？ 高齢者が団結し謎の解明に挑む『ザ・ボローズ』ティザー予告編
高齢者たちが住む人工的な街を舞台に、周囲で巻き起こる不可解
な現象や、住人たちを襲う未知の生物に翻弄されながらも、街に
隠された秘密に迫っていく本作。
エグゼクティブ・プロデューサーを務めるマット＆ロス・ダファーは、『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のショーランナーとして知られ、彼らが描き出す独特な世界観は常に世界中を魅了してきた。そんなダファー兄弟は本作について、「この作品のキャラクターたちは『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の子供たちより少し年上ですが、同じように愛すべき変わり者たちです。怖かったり、面白かったり、そして深く感動したりする冒険に、皆さんが参加してくれるのが待ち遠しいです」と自信をのぞかせた。
老後の快適な暮らしのために人工的に作られた居住地「ボローズ」。そこでは、引退した高齢者たちがただ死にゆくのを待つのではなく、新たなコミュニティを築き、楽しみを見つけ生活を謳歌していた。
そこに新たに加わることになったのが、妻を亡くした男サム。しかし彼は次第に奇妙な出来事に遭遇する。突如として動物たちが異様な死を遂げる事件が発生したり、謎の高齢者がサムに襲い掛かるなど、普通では考えられないことが次々と巻き起こっていく。さらには、親しかった隣人が未知の生物によって命を奪われる場面に遭遇してしまい、恐怖と謎は一層深みを増す。
解禁された映像にはサムや隣人たちが奇妙な出来事の真相を突き止めるべく、意を決して調査に乗り出していく姿が映し出される。メカに詳しい偏屈者のサムをはじめ、末期がんの元医師ウォリーや、元ジャーナリストの情報通ジュディ、カラスが友達の自由人アート、恋に燃える“女王様”レネーなど、個性豊かな住人同士で力を結集させ、奇妙な現象の秘密と未知の生物の正体の解明に挑む。
クリエイターとショーランナーを兼任するジェフリー・アディスとウィル・マシューズはダファー兄弟と共に作り上げた本作について「この作品で彼ら（ダファー兄弟）は感動と恐怖の完璧なバランスをもたらしてくれました。物語の明るい表の顔の裏に隠されたダークな謎を世界中の観客が解き明かすのを今から待ちきれません」と、語った。
アディス、マシューズ、そしてダファー兄弟らが生み出した新たな舞台、ボローズで巻き起こる不可解な事件と住人たちの死の真実とは―。
さらに、ダファー兄弟が生み出す“異世界”は今もなお広がり続けており、彼らがエグゼクティブ・プロデューサーを務める新作アニメーション『ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険』も4月23日より世界独占配信される。
舞台は『ストレンジャー・シングス 未知の世界』では描かれなかった物語の空白期間、1985 年の冬のホーキンス。オリジナルキャラクターであるイレブン、マイク、ウィル、ダスティン、ルーカス、マックスが町を恐怖に陥れている超常現象の謎を解き明かし、住人たちを救うため、新たな怪物に立ち向かう物
語となっている。
Netflixシリーズ『ザ・ボローズ』は5月21日より、Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス：1985年の冒険』は4月23日より世界独占配信。