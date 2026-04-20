子どもが1日8万円稼ぐ高額バイトを調査…テレ東『世界の給与明細』レギュラー化第1弾 MC藤本美貴「お金について話すきっかけに」【コメントあり】
テレビ東京は、26日午後6時30分から『世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜』（毎週日曜 後7：50）を放送する。
【写真】「愛してるよ」藤本美貴が公開した長男の誕生日“お祝いショット”
誰もが気になる“他人の給与明細”を世界中で調査し、日本と世界のお金事情を比べつつその国独自の文化や今が見えてくる新感覚のお金バラエティー番組で、スタジオMCには藤本美貴を迎える。
これまで放送した2回の特番では「日本の3倍近い平均給料のスイスではアルバイトの時給が5000円！でもモノの値段が高くて意外に生活は大変!?」「日本人がほとんど行ったことのないアフリカのある国で、食パン2900円の謎」「世界の衝撃職業!中国でクローンペットを生み出す研究職の年収とは?」など規格外の世界のお金事情を紹介してきた。
そして、待望のレギュラー化第1弾の放送では「高福祉・高負担」でも幸せ、というノルウェーの給与明細や、子どもが1日8万円稼ぐ高額バイト、グリーンランドやアメリカ・ロサンゼルスの給料事情を調査する。
スタジオゲストには石原良純、鶴崎仁香（日向坂46）、平子祐希（アルコ＆ピース）、ホラン千秋、コメンテーターとして池谷亨（テレビ東京チーフコメンテーター）、東大作（上智大学国際関係研究所長）、馬渕磨理子（経済アナリスト）、山本ハンセン アネッテ（ノルウェー大使館通商技術部マーケットアドバイザー）を迎える。
■藤本美貴コメント
「世界の給与明細」と聞くとちょっと難しそうに感じるかもしれないんですが、人のお給料を聞くことってなかなかないですし、ましてや世界の人たちの給与明細を見る機会なんてほとんどないので、特番のときもすごく興味深く楽しく見ていたので、今回からレギュラー番組になるということでとてもうれしいです。前回も「日本はお給料が上がらない」という話から始まりましたが、そもそもお給料って上がったほうがいいのか、それとも違う考え方もあるのか、いろいろと考えるきっかけになる番組だと思います。この番組を通して、「日本ってどうなんだろう？」とか「このままでいいのかな？」と、大人の方にも改めて考えてもらえると思いますし、内容も難しそうでいてすごく分かりやすいので、ぜひお子さんと一緒に見ながら、お金について話すきっかけにしていただけたらうれしいです。
【写真】「愛してるよ」藤本美貴が公開した長男の誕生日“お祝いショット”
誰もが気になる“他人の給与明細”を世界中で調査し、日本と世界のお金事情を比べつつその国独自の文化や今が見えてくる新感覚のお金バラエティー番組で、スタジオMCには藤本美貴を迎える。
これまで放送した2回の特番では「日本の3倍近い平均給料のスイスではアルバイトの時給が5000円！でもモノの値段が高くて意外に生活は大変!?」「日本人がほとんど行ったことのないアフリカのある国で、食パン2900円の謎」「世界の衝撃職業!中国でクローンペットを生み出す研究職の年収とは?」など規格外の世界のお金事情を紹介してきた。
スタジオゲストには石原良純、鶴崎仁香（日向坂46）、平子祐希（アルコ＆ピース）、ホラン千秋、コメンテーターとして池谷亨（テレビ東京チーフコメンテーター）、東大作（上智大学国際関係研究所長）、馬渕磨理子（経済アナリスト）、山本ハンセン アネッテ（ノルウェー大使館通商技術部マーケットアドバイザー）を迎える。
■藤本美貴コメント
「世界の給与明細」と聞くとちょっと難しそうに感じるかもしれないんですが、人のお給料を聞くことってなかなかないですし、ましてや世界の人たちの給与明細を見る機会なんてほとんどないので、特番のときもすごく興味深く楽しく見ていたので、今回からレギュラー番組になるということでとてもうれしいです。前回も「日本はお給料が上がらない」という話から始まりましたが、そもそもお給料って上がったほうがいいのか、それとも違う考え方もあるのか、いろいろと考えるきっかけになる番組だと思います。この番組を通して、「日本ってどうなんだろう？」とか「このままでいいのかな？」と、大人の方にも改めて考えてもらえると思いますし、内容も難しそうでいてすごく分かりやすいので、ぜひお子さんと一緒に見ながら、お金について話すきっかけにしていただけたらうれしいです。