総務省の「家計調査（2024年平均）」によれば、65歳以上の無職世帯（二人以上）では、ひと月あたり約3万7,910円の不足が生じています。長引く物価高騰は家計をさらに圧迫し、仮に老後生活を30年と見据えれば、年金以外に1,300万円以上の取り崩しは「最低限の備え」です。しかし、2,600万円の退職金が振り込まれた元公務員の照義さん（仮名／65歳）は、その数字に少し気が大きくなっていました。妻・舞子さん（仮名／62歳）が、夫からのプレゼントを前に声が出なかった理由とは。

長年の感謝を形に

地方自治体での長年の勤務を終え、照義さんは定年を迎えました。真面目一筋に勤め上げた彼に支払われた退職金は2,600万円。公務員の退職金もかつてに比べれば減少傾向にあり、これからの何年続くかわからない老後を支える貴重な原資です。

帰宅した照義さんは、緊張した面持ちで、舞子さんに小さなベルベットの箱を差し出しました。

「舞子、これまで俺を支えてくれて本当にありがとな。これ、感謝の印だ」

蓋を開けると、そこにはダイヤモンドが光り輝く指輪が収まっていました。舞子さんはその輝きを前に、ただただ声が出ませんでした。

舞子さんの視線は、指輪から自分の手元、そして足元へと移りました。長年の家事で節くれだった指、デパートのセールで数年前に買ったくたびれた靴下。クローゼットに並ぶのは、スーパーの買い物や近所の友人とのランチに着ていくような、清潔感はあるものの至って控えめな服ばかりです。

（こんな派手な指輪に見合うようなドレスも、バッグも、靴も、私には一つもないのに……）

「これを着けて、秋には豪華客船のクルーズに行こう。俺、ずっと憧れてたんだ」

嬉々として語る照義さんの言葉が、舞子さんの耳には空虚に響きます。彼女は一度もクルーズに行きたいなどといったことはありません。彼女が本当に望んでいたのは、たまに二人で美味しいものを食べに行ったり、古くなったキッチンを少し使いやすくリフォームしたりするような、地に足のついた少しの贅沢でした。

この指輪は、舞子さんの好みでも、舞子さんの生活を思って選ばれたものでもありません。「高価な指輪を贈る、度量のある夫」という照義さんの自己満足の象徴に過ぎませんでした。舞子さんが声を出せなかったのは、40年近く家族のために尽くしてきた自分の日常を、夫がこれほどまで「見ていなかった」ことに気づいてしまったからです。

老後資金への「危機感」の温度差

金融広報中央委員会が発表した「家計の金融行動に関する世論調査［二人以上世帯調査］（2024年調査）」および最新の家計動向によると、老後の生活に対する不安を感じている世帯は全体で8割を超えています。特に「十分な金融資産がない」ことを理由に挙げる世帯が多く、昨今続く物価高騰がその不安をさらに加速させています。

夫側が退職金を「長年の功労金」と捉えていたのに対し、妻側は一貫して「老後の生活維持」を最優先に考えていました。特に現在は、物価高が家計を圧迫し続けています。総務省の家計調査（2024年）でも、高齢夫婦世帯の多くが年金だけでは毎月数万円の赤字を抱える実態があります。

元公務員の2,600万円という退職金は、将来の病気や介護に備えるための「生活防衛費」であり、独断での高額支出は不安を煽るものでしかなかったのです。

必要なのは「宝石」ではなく「問いかけ」

こうしたすれ違いを解消するために必要なのは、豪華な贈り物ではないでしょう。「俺はこうしたい」ではなく、「君はどうしたいか」を初めて問うことです。指輪を買う前に、「これまでの感謝を込めて、なにか贈りたいのだが、どう思う？」と相談する。その一言だけで、舞子さんの孤独は救われたはずです。

夫が「2,600万円もある」と気が大きくなっているあいだに、舞子さんは「月々の赤字」を計算していました。老後のためのキャッシュフロー表を二人で作成し、家計を現実的な数字で共有することが重要です。

舞子さんは、結局その指輪を一度も指にはめることなく、箱を閉じました。

「こんなもの、どこにつけていくのよ……」

その言葉を飲み込んだまま、彼女は静かに夕食の支度に戻りました。血の繋がりや婚姻という形があっても、心が繋がっているとは限りません。本当の感謝とは、相手が毎日なにを考え、なにを大切に生きているかを「知ろうとする」努力の中にこそ宿るものなのです。