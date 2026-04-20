欧州サッカー

欧州サッカーのドイツ1部バイエルン・ミュンヘンは19日（日本時間）、ブンデスリーガ第30節でシュツットガルトと本拠地で対戦し、4-2で勝利。4試合を残し、通算35回目のリーグ優勝を決めた。この試合では日本代表の26歳、DF伊藤洋輝が先発フル出場。世界的な超名門クラブでタイトルを獲得した快挙に、ネット上の日本ファンが沸いた。

リーグ首位を独走してきたバイエルンは前半22分に先制を許すも、同32分にMFラファエル・ゲレイロの同点弾で追いつくと、立て続けに2点を奪い、リードを広げると、後半堂々にはエースFWはりー・ケインが加点。終盤に失点を許したが、強さを見せつけて歓喜の瞬間を迎えた。

伊藤はセンターバックの一角で先発し、4点目に関与するなど攻守に存在感を発揮。優勝が決定後は、ピッチ上でGKマヌエル・ノイアーらと喜びを分かち合い、白い歯を見せる場面も。充実の表情を見せていた。

伊藤はJリーグのジュビロ磐田や名古屋グランパスで活躍後、2021年にシュツットガルト（ドイツ）へ移籍。現地で評価を高め、24年6月にバイエルンへ加入した。今季は怪我の影響もあり出番が限られていたが守備やフィード力への評価は高く、先月には怪我で離れていた日本代表メンバーにも復帰した。

超名門クラブで優勝の瞬間、ピッチに立った日本人の姿はネット上で話題に。20日の深夜3時前に届いた快挙に、X上には「冷静に考えたら日本人選手がバイエルンでスタメン張って優勝ってヤバいな」「伊藤がここにいるの本当にすごい」「バイエルンで2年連続優勝メンバーは凄すぎる！日本の誇りだよ」との声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）