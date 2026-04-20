最後まで生き残るのは誰か、決めるのは映画館に集まった観客だ──。“次世代型インタラクティブ・ホラー映画”と銘打たれた『スレイ・デイ（原題：Slay Day）』が、2027年2月12日に米国公開されることがわかった。米国のあと、世界での劇場公開も予定されているという。

本作は北米で約1,000のインタラクティブ対応スクリーンで上映される予定で、しかも公開日はアメリカ最大のスポーツの祭典「スーパーボウル」やバレンタインデー＆プレジデントデーを含む大型連休にあたる。海外展開を含め、これはインタラクティブ映画として史上最大級の大型展開となる。

舞台は1987年、“13日の金曜日”。美しい町ベル・フォールズで、6人のティーンエイジャーが“セイディ・ホーキンス・ダンス”の準備を進めていた。それは女子たちが男子を誘う形式で開かれる、一年で最高のダンスパーティー。ところが町では、50年前の連続殺人鬼である実在のセイディ・ホーキンスの遺体が掘り起こされようとしていた。事件の真相が解明されようとするなか、邪悪な力が再び蘇る。果たして彼らは、死のパーティーを生き延びることができるのか──。

観客はスマートフォンを通じてリアルタイムで物語に参加し、主要人物6人を含むキャラクター13名の運命を握る。劇中の分岐点は50以上、ストーリー展開は8,000通り以上。二度と同じ上映が存在しない、“毎回が一度かぎり”の映画体験になるという。

本作のインタラクティブシステムは、日本のアニメーション映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』（2025）も手がけたCtrlMovie。同作が上映中に5回の分岐点を設け、全48ルート、7通りの結末を用意していたことを踏まえると、本作は破格の大スケールかつ、圧倒的に複雑な構造となる。

ちなみに『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』は日本国内で100館未満から上映をスタートし、ファンの支持を受けて観客動員100万人、興行収入25億円超えのヒットを記録。CtrlMovieとしては、日本市場での成功を受け、インタラクティブ映画を世界的に本格拡大する取り組みと言える。

監督は本作が長編デビューとなるジョン・デヴィッド・バクストン。「観客を物語に直接引き込めることに惹かれた」といい、「ハイテンションでエネルギッシュな、懐かしのスラッシャー映画」になると予告した。

「音楽やスタイル、絶妙なタイミングで流れる楽曲──80年代の精神に対する愛情に満ちた映画です。しかし、登場人物たちが生き延びようとする様子をただ観るのではなく、観客は彼らとともに選択を下すことになります。緊張を感じ、その結果を引き受け、上映ごとに展開が変わる。予測不能で緊張感あふれる、とても楽しい作品です。観客にどう遊んでもらえるのか、そして生き残るのは誰かを楽しみにしています。」

プロデューサーのマーク・ドラギンは、「観客は反応し、議論し、お互いの判断をリアルタイムで疑うことになります。もはや劇場は静かな場所ではなく、生きた空間になるのです」と言う。「決断するたびにエネルギーの変化を感じ、映画館での一夜は、観客全員で何かを共有する体験に変わります」。観客が新たな展開や結末を求めて劇場に足を運ぶ、リピーター効果にも期待しているという。

出演者には「グースバンプス」のジェイデン・バーテルズ、「キャンプ・キキワカ」のシェルビー・シモンズをはじめとした期待の若手キャストが集結。脚本は「弁護士ビリー・マクブライド」（2019-2021）のアンドリュー・マティジウが執筆し、すでに撮影も終了している。

なお、CtrlMovieはインタラクティブ映画を複数準備しており、パラマウント・ピクチャーズのもとでサイコ・スリラー映画『ガール・クレイジー（原題）、同名ボードゲームに基づくミステリー映画『アリス・イズ・ミッシング（原題）』を開発しているほか、ある姉妹を主役とするホラー映画『ナイトメア・マナー（原題）』も2026年夏に撮影予定だ。

映画『スレイ・デイ（原題：Slay Day）』は2027年2月12日に米国公開予定。日本公開の実現にも期待したい。

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