豊田ルナ、23歳の“成熟豊満ボディ” オトナに成長した妖艶な表情
俳優でグラビアアイドルの豊田ルナ（23）が、20日発売の『週刊プレイボーイ』18号（集英社）のグラビア登場する。
【写真】愛されボディを惜しげもなく披露した豊田ルナ
豊田は、2002年7月17日生まれ 埼玉県出身。5歳から子役からとして芸能活動を開始し、「ミスマガジン2019グランプリ」でグランプリを獲得し、グラビアでも人気に。また、21年に放送された『ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA』でヒロイン・シズマユナを演じたほか、映画『シーシュポスたちのまなざし』では初主演を飾った。さらに3人組アイドルグループ・AND CaaaLLとしての活動もスタートし、“三刀流”で活躍中。
今回のグラビアでは、すっかり大人に成長した豊田の豊満ボディ＆妖艶な表情を楽しめる。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDは十味、そのほか石田千穂、逢田珠里依、奥津マリリ、杉井みぃ、ときちゃんが登場する。
【写真】愛されボディを惜しげもなく披露した豊田ルナ
豊田は、2002年7月17日生まれ 埼玉県出身。5歳から子役からとして芸能活動を開始し、「ミスマガジン2019グランプリ」でグランプリを獲得し、グラビアでも人気に。また、21年に放送された『ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA』でヒロイン・シズマユナを演じたほか、映画『シーシュポスたちのまなざし』では初主演を飾った。さらに3人組アイドルグループ・AND CaaaLLとしての活動もスタートし、“三刀流”で活躍中。
今回のグラビアでは、すっかり大人に成長した豊田の豊満ボディ＆妖艶な表情を楽しめる。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDは十味、そのほか石田千穂、逢田珠里依、奥津マリリ、杉井みぃ、ときちゃんが登場する。