ライトヘビー級10回戦

海外ボクシングで衝撃KOが生まれた。18日（日本時間19日）、英国リバプールで行われたライトヘビー級10回戦で、ベンジャミン・ウィテカー（英国）が1ラウンドで仕留め、海外ファンから様々な声が上がった。

ウィテカーが豪快に試合を終わらせた。第1ラウンド、残り1分を切ってから強烈な左ボディー。さらに右をヒットさせると、ブライアン・ナウエル・スアレス（アルゼンチン）は崩れ落ちた。

試合を配信した「DAZN」のボクシング専門Xアカウントが、「ザ・サージャン（外科医）がKOで今夜を終わらせた！」として動画を投稿。X上の海外ファンも熱視線を送った。

「後頭部を撃ち抜く見事なKOだ。美しい一撃だった」

「文句なしの一撃。異論の余地はない」

「鮮烈なKOだ。この男、冗談抜きでヤバイ」

「驚異的なパフォーマンスだ」

「いよいよ本当の強豪と戦う時が来たな」

「まさに外科医だな」

「こいつは階級を変えるべきだ」

「この男、ただ者じゃないな」

2021年東京五輪銀メダリストのウィテカーは、プロデビューから昨年10月のリアム・キャメロン戦（両者がロープ外に落下し、試合続行不可能でドロー）以外は全勝。戦績はこれで11勝（8KO）1分となった。一方のスアレスは、21勝（21KO）5敗となった。



（THE ANSWER編集部）