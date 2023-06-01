かつて写真は、ありのままの瞬間を切り取る「記録」であった。しかし、SNSが生活のインフラとなった現代、写真は他者とのコミュニケーションを円滑にするための「演出」へとその役割を変えている。撮影後の画像をアプリで加工し、特定の人物を強調したり、不要な要素を消し去るレタッチ処理は、もはや日常の作法といっても過言ではない。

手に入れたのは、撮影時に否応なしに注目を集める「矢印デザインカチューシャ」だ。

筆者は以前、本連載にて「目線メガネ」を紹介した。匿名性を守りつつもシュールな笑いを誘うあのガジェットは、デジタルな加工をあえてアナログなハードウェアで再現する面白さがあった。今回紹介するのは、その対極に位置するアイテムだ。高度なAI処理やレタッチを介さずとも、リアルタイムで「ここに私がいる」という強烈な主張を見る者の視覚に叩き込む、おバカながらも計算されたウルトラ・アナログ・ガジェットだ。

今回、筆者が入手したのはレタッチ処理より前に”目立ち”をリアルに実現する「矢印デザインカチューシャ」である。以前紹介した、目立ちたくない時に重宝するはずの「目線メガネ」も、そのあまりの怪しさから結局は周囲の視線を独占してしまうという矛盾を抱えていた。

以前ご紹介した目線メガネ。匿名性を守るはずが、かえって衆目を集めてしまう。

普通？ の眼鏡と並べると、その非日常的な造形が際立つ。

着用例。この違和感こそが、デジタル時代の「リアルなボケ」として機能する。

今回導入した「矢印カチューシャ」は、確信犯的に「目立つ」ことを目的としたプロダクトだ。写真撮影後にアプリを立ち上げ、スタンプ機能で「ココ！」と指し示す手間を、装着するだけで省略してしまう。価格はわずか490円。この安さこそが、ガジェットとしての軽快さを象徴している。

黄色と赤の2色を揃えた。その日の気分や背景色に合わせて使い分けが可能だ。

構造はいたってシンプルである。セミハードな質感のフェルトで作られた大きな矢印の裏側に、透明なループが備わっている。ここにプラスチック製のカチューシャを通すだけで完成だ。

組み立ては数秒。フェルトのループにカチューシャを差し込むだけの親切設計だ。

撮影現場で即座に組み上がる。ポケットやバッグの隙間に忍ばせておける機動力も魅力だ。

このガジェットが真価を発揮するのは、人々が集う宴の席だ。先日、翌日から新たな職場へ挑戦するという友人の門出を祝うランチ会があった。筆者は迷わずこの矢印をポケットに忍ばせた。

友人とのランチ会で初投入。特別な説明をせずとも、誰が「今週の主役」か一目瞭然だ。

このアイテムが面白いのは、現場に居合わせた者と、後日写真を見る者との間で「情報の時間差」が生まれる点だ。装着した瞬間、周囲には笑いが起きる。しかし、撮影が終わればすぐに取り外してポケットに仕舞えばいい。後日、集合写真がSNSやメールで送られてきたとき、初めてその異様さに気づく関係者もいるだろう。デジタルスタンプと見紛うばかりの「リアルな矢印」が、平坦な集合写真に立体的な笑いをもたらすのだ。

さらに、以前の「目線メガネ」や「ハンド（指）メガネ」と組み合わせることで、その不条理さは加速する。

目立ちたいのか隠したいのか。矛盾を孕んだコンビネーション例1。

もはやプライバシー保護なのか公開処刑なのか判別不能なコンビネーション例2。

古くから集合写真という文化は存在したが、当時は「記念」としての厳かさが優先されていた。しかし、誰もがスマホを持ち、瞬時に世界へ発信できる現代において、写真は「突っ込みどころ」を共有する遊び場へと進化した。かつての修学旅行や卒業式の写真には無かったこの「おバカツール」の登場は、我々がデジタルの利便性を一周し、あえて手間のかかるアナログなユーモアを再評価し始めた時代のガジェットかもしれない。

これからの歓送迎会やゴールデンウィークの行楽シーズン、この矢印カチューシャは絶好のコミュニケーション・ハブとなるだろう。デジタル全盛の時代だからこそ、物理的な「一品」がもたらす衝撃は、どんな高度なフィルター処理よりも深く、我々の記憶に刻まれるのである。さあ次回の食事会に行くときにはポケットに必ず「リアル・アテンション・カチューシャ」を忍ばせて行こう。

商品 発売元 購入価格 リアル・アテンション・カチューシャ - 490円