ゆきぽよ、美人妹と平成ギャルに変身 美脚際立つ“超ミニ丈”コーデに絶賛の声「再現度高すぎる」「似合ってる」
【モデルプレス＝2026/04/19】タレントのゆきぽよが4月6日、自身のInstagramを更新。お花見ショットを公開した。
【写真】29歳ギャル「ビジュ最高」美人妹との平成ギャル風ショット
「連日ギャル投稿失礼します！！」とつづり、ミニボトムにレッグウォーマーを合わせた美しい脚が際立つスタイリングや、長いネイルで“ギャルピース”を披露した写真を公開したゆきぽよ。ゆみちぃとの2ショットも公開し、「ちなみにどっち派ですか？？」と質問していた。
この投稿にファンからは「ギャル全開で可愛すぎる」「再現度高すぎる」「似合ってる」「スタイル良すぎ」「ビジュ最高」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳ギャル「ビジュ最高」美人妹との平成ギャル風ショット
◆ゆきぽよ、平成ギャル風コーデ披露
「連日ギャル投稿失礼します！！」とつづり、ミニボトムにレッグウォーマーを合わせた美しい脚が際立つスタイリングや、長いネイルで“ギャルピース”を披露した写真を公開したゆきぽよ。ゆみちぃとの2ショットも公開し、「ちなみにどっち派ですか？？」と質問していた。
◆ゆきぽよの投稿に反響
この投稿にファンからは「ギャル全開で可愛すぎる」「再現度高すぎる」「似合ってる」「スタイル良すぎ」「ビジュ最高」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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