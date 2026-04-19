「大好きで生きがい」

元ＡＫＢ４８のタレントで実業家としても活躍する小嶋陽菜が、３８歳の誕生日を迎えた。

「Ｎｅｗ ｃｈａｐｔｅｒ， ｍｏｒｅ ｌｏｖｅ」と題し、１９日に自身のインスタグラムを更新した小嶋。「今年も誕生日を迎えることができました これまで積み重ねてきたものを大切にしながら、たくさん挑戦もしていきたい」と思いをつづり、「お誕生日の瞬間からたくさんのメッセージありがとう いつもみんなに支えられています.. 愛のある1年になりますように これからもよろしくね♡」と感謝と今後の応援についてコメントした。

アップされた写真は、白を基調とした優雅な空間をバックに、シンプルさが上品なバースデーケーキ、黒でまとめたシックだが可愛らしいリボンとドレスが映える、記念日にふさわしい出来栄えになっている。

この投稿には「３８歳に見えません！美すぎるーー」「若々しいですね」「今年のバースデードレスも楽しみにしていました」「２０代後半に見える」「こんなにプリティな３８歳どこにもいません」「小嶋さんが作る世界観が大好きで生きがいです」などのファンからの声のほか、元ＡＫＢ４８のメンバーでタレント・高橋みなみからも「にゃんにゃーーん！おめでとう」と声が寄せられている。