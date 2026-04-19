レクサス新型「最上級SUV」に注目！

レクサスは2025年12月24日、ラグジュアリーBEV（バッテリーEV）「RZ」の新型モデルを発売しました。

RZはレクサスのBEVにおける最上級モデルですが、最新型はどのような進化を遂げたのでしょうか。

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RZはレクサスBEVの最上級車種として2023年3月にデビュー。当時はコンパクトSUVの「UX300e」がレクサスにおける唯一のBEVであり、より大型で上質なSUVを求める声に応える形で投入されました。

RZはレクサス初となるBEV専用プラットフォーム「e-TNGA」を採用。これにより、バッテリーやモーターの配置が最適化され、重量バランスの極めて優れた、軽快で安定した走りが楽しめます。

ボディサイズは全長4805mm×全幅1895mm×全高1635mm。2850mmという長いホイールベースを活かし、ゆとりある後席の居住性を確保しました。さらに、電動化技術を活用した4WDシステム「DIRECT4」と軽量かつ高剛性のボディを組み合わせることで、BEVらしい、人とクルマの一体感が強い走りを実現しました。

エクステリアで目を引くのが、BEVらしいフロントマスクです。グリルレスながらもレクサスの象徴であるスピンドル形状をボディ全体で表現し、先進性とブランドの連続性を巧みに融合。サイドからリアへと駆け上がるダイナミックなラインは躍動感を強調し、静止していても走り出しそうなスピード感のあるフォルムを形作っています。

インテリアで特筆すべきは、F1（Formula 1）マシンのような形状の斬新なステアリングホイールです。これはステアリングホイールと操舵系の機械的な接続をなくした「ステアバイワイヤ」によって実現したもの。

通常、タイヤをフルに切るにはハンドルを2回転半（約500度）ほど回す必要がありますが、RZではわずか200度の回転で同等の切れ角を実現。持ち替える必要のない、ダイレクトな操舵を可能にしています。

インテリアカラーは、シックなオラージュやグレースケールのほか、華やかなヘーゼルも選択可能。開放的な大型パノラマルーフも設定されています。

今回の最新RZで注目すべきは、パワートレインの多様化です。まず、FF（前輪駆動）の「RZ350e」は150kWのフロントモーターを搭載。3モデルの中で最も航続距離が長く、ロングドライブ派に最適な一台となっています。

一方、走りの楽しさを追求したAWD（四輪駆動）モデルでは、前後モーターの合計出力をさらに強化。標準的な「RZ500e」が230kW、ハイパフォーマンスな「RZ550e」では300kWという強烈なパワーを誇ります。

4輪の駆動力を緻密に制御する「DIRECT4」と相まって、BEVならではの異次元の加速体験を提供します。また、150kWの急速充電器を用いた場合、80％までの充電を最短28分で完了できる点も実用的です。

さらに、レクサス初採用となる「インタラクティブマニュアルドライブ」にも注目です。これは8速の仮想有段ギアを制御することで、パドルシフトによる擬似的な変速を可能にする機能。変速時のショックや、回転数に合わせた緻密なエンジンサウンド演出により、BEVでありながら、あたかもMT車を操るようにクルマとの対話を楽しめます。

RZの価格（消費税込）は、790万円から950万円です。

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RZは、レクサスならではの質感とサイズ感をBEVに求めるユーザーにとって、まさに待望の一台といえます。

モーターの高出力化や航続距離の伸長、充電時間の短縮といったBEVとしての実用性を高めながら、単なる移動手段に留まらない「運転する悦び」を享受できる、貴重な存在といえるでしょう。