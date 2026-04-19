今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある２匹の猫ちゃん。お気に入りの場所でくつろいでいたお兄ちゃん猫。しかし、そこに、もう一匹の猫ちゃんがやってきて…。投稿はThreadsにて、3000回以上表示され、たくさんのThreadsユーザーたちから注目を集めました。

【写真：ベッドから顔を出していたお兄ちゃん猫→とっても不満そうで…『まさかの状況』に爆笑】

お兄ちゃんが重たいだろうよ…

今回、Threadsに投稿したのは「miiie」さん。

投稿には、猫ベッドの中に入り込んで頭だけ出しているお兄ちゃん猫の姿が。とってもくつろいでいたようですが、そこにもう一匹猫ちゃんが登場。何を思ったのか、お兄ちゃん猫ごと猫ベッドの上に乗ったみたいです。そして、そのまま鎮座してしまったのだとか。

上に乗られてお兄ちゃん猫はとっても不満そう。どうやら猫の世界には年功序列の縦社会はない模様。猫世界はなかなか理不尽ですね。

猫on猫の光景に、笑ってしまった猫好き続出

お兄ちゃん猫の上に、別の猫ちゃんが乗っていた今回の投稿。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「猫さんの恵方巻きの様ですね」「理不尽な猫世界」「スンっとした顔と

ゔぅ…となってる顔」などの声が多く寄せられていました。お兄ちゃん猫にとっては散々な出来事でしたが、多くの猫好きたちに笑いを届けてくれたようですね。

Threadsアカウント「miiie」では、猫ちゃんたちとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。どれも微笑ましい投稿ばかりです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「miiie」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。