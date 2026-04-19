明治安田J2・J3百年構想リーグ、上位陣の試合結果と最新順位

明治安田J2・J3百年構想リーグは4月18日時点の順位表が更新され、第11節の一部試合が行われた。

各地で熱戦が繰り広げられた結果、上位の顔ぶれに変化が生じている。

EAST-Aでは、首位のベガルタ仙台が栃木SCに5-0で快勝し、勝ち点を29に伸ばして首位を堅持している。2位の湘南ベルマーレはザスパ群馬に1-2で敗戦し、勝ち点24で2位に位置。3位のブラウブリッツ秋田は横浜FCとの試合を控えており、勝ち点22で3位となっている。

WEST-Aは、首位の徳島ヴォルティスがツエーゲン金沢に2-1で勝利を収め、勝ち点を27として首位の座を守った。2位のカターレ富山と3位の高知ユナイテッドは勝ち点21で並んでおり、両チームの直接対決が予定されている。

WEST-Bでは、レノファ山口が鹿児島ユナイテッドに2-1で勝利した。この結果、鹿児島は勝ち点23で2位、山口は勝ち点18で3位となっている。1位のテゲバジャーロ宮崎は勝ち点27で首位を走っている。

EAST-Bでは、藤枝MYFCがヴァンフォーレ甲府に1-0で勝利した。首位のいわきが勝ち点23で1位、勝利した藤枝が勝ち点21で2位。3位には勝ち点20の甲府がつけている。また、北海道コンサドーレ札幌は松本山雅FCに2-1で勝利し、勝ち点13で8位。RB大宮アルディージャはジュビロ磐田に1-2で敗れ、勝ち点19で4位に位置している。

SNSでは「気がつけば藤枝が2位 すご」「ついに2位！ すごい！」「暫定だけどついにここまで来た」「震える順位だ」「めっちゃ強いやん」「槙野智章頑張ってるんだな」「相変わらず上位の順位が入れ替わるEAST-Bは混戦だなー」などコメントが寄せられ、最新の順位に注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）