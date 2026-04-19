東京ドームで『アリラン』の合唱が鳴り響いた。

ビッグヒットミュージックによると、BTS（防弾少年団）は17〜18日に東京ドームで開かれた『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN JAPAN』公演を盛況裡に終了した。

BTSが東京ドームに立ったのは2019年7月の『LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF』ツアー以来となる。

今回の公演は2回全席が早々にソールドアウトとなり、2日間で11万人観客が客席を埋め尽くした。ファンらは2日にわたりペンライトを振りながら公演を楽しんだ。

『Not Today』『MIC Drop』では東京ドームを揺さぶるような歓声が沸き起こり、絶頂は新譜『ARIRANG』収録曲の『Body to Body』のステージだった。

所属事務所のビッグヒットミュージックは「この歌に挿入された韓国民謡『アリラン』の旋律が流れるとみんな一斉に合唱した。HYBEのパン・シヒョク議長は海外の公演会場で鳴り響く『アリランの合唱』が今回のツアーの最もアイコニックな瞬間になると予想していた。この日メンバーは観客の声を胸に刻むように込み上げる表情を隠すことができなかった」と伝えた。

「アーミー」と呼ばれるBTSのファンらは世界的ヒット曲『Butter』と『Dynamite』のすべての歌詞を一緒に歌った。BTSの声の上に合唱が重ねられ熱気は東京ドームをいっぱいに満たした。

以前に発表した歌を即興で歌う「ランダム曲」のコーナーでは2017年リリースの日本シングル8集収録曲『Crystal Snow』と2015年リリースの日本シングル4集収録曲『FOR YOU』が出てきた。日本人ファン向けの日本語オリジナル曲であるだけに観客は大きく歓迎した。

BTSは多くのコメントを日本語でこなし、「久しぶりなのにもかかわらず、同じ歓声と微笑で答えてくれ力をもらった。会いたかった」「東京に旅行に来たりするが街を歩いてみなさんはこうした風景を見ながら暮らしているのかと考える。また来ることができて本当にとてもうれしく光栄だ。そして幸せだ。いままで待ってくれて感謝します」など手紙を朗読して気持ちを伝えた。

東京公演を成功裏に終えたBTSは米国に移動してツアーを継続する。彼らは25〜26日と28日に米フロリダ州タンパでファンと会う。BTSの今回のワールドツアーは北米、欧州、南米、アジアの34都市で85回の公演を継続する。