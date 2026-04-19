柳楽優弥×松村北斗『九条の大罪』Netflix2週連続1位！「闇金ウシジマくん」作者が問う「混沌の時代をどう生きたいか」
『闇金ウシジマくん』の真鍋昌平さんによる漫画を実写化したNetflixシリーズ『九条の大罪』が、2026年4月2日の世界独占配信以来、日本のNetflix週間TOP10(シリーズ)で2週連続1位を獲得。グローバルTOP10(非英語シリーズ)でも4位に浮上する大ヒットとなっている。全10話が一挙配信中の今、作品の概要からキャスト、原作者が語る作品の核心まで、見どころをまとめてお届けする。
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■『九条の大罪』とは？――現代社会の不条理に切り込む社会派クライム
主人公は、弁護士の九条間人(くじょうたいざ)。半グレやヤクザなど裏社会の人間からの依頼ばかりを引き受ける、いわば“グレー専門”の弁護士だ。九条法律事務所にエリート弁護士・烏丸真司(からすましんじ)がやってきたことで、法とモラルの境界線をめぐる物語が動き出す。
物語は2話完結に近いオムニバス構造で展開される。轢き逃げ、違法薬物、介護施設、AV業界――テーマが切り替わるたびに新鮮な視点で物語に引き込まれる。しかし同時に、刑事・嵐山が追う「10年前のある事件」という縦糸が、各エピソードの裏で静かに走り続けている。エピソード後半では、その縦糸と横糸が一気に絡まり合っていく。
原作は、累計発行部数400万部を超える真鍋昌平さんの同名漫画(「ビッグコミックスピリッツ」連載中/小学館)。15年にわたって社会の暗部を描き続けた『闇金ウシジマくん』の作者が、今度は「弁護士」の視点から現代社会の不条理に切り込んだ作品である。
Netflix エグゼクティブ・プロデューサーの郄橋信一さんは「連載一回目のことを今でも覚えています。『いい弁護士は性格が悪い』『思想信条がないのが弁護士だ』という言葉とともに、九条と烏丸が不条理な事件に立ち向かっていく姿に強烈な現代性を感じ、『絶対に実写化に挑戦したい』と思い立ちました」と、原作との出合いを振り返っている。ドラマ版のプロデューサーは、Netflixで社会現象となった『地面師たち』を生んだ那須田淳さん。監督は土井裕泰さん、山本剛義さん、足立博さんの3人体制、脚本は『MIU404』の根本ノンジさんが担当する。
■柳楽優弥×松村北斗の凸凹バディと、“顔の濃い”豪華キャスト
柳楽優弥さんが演じる九条は、依頼人がどれほど“アウト”な人間であっても、道徳感情に流されず、法的な権利を守ることに徹する。正義の味方ではないが、金のためだけに動いているわけでもない。その冷徹なプロ意識の奥に何を抱えているのかが、全10話を通じて少しずつ明かされていく。
そんな九条の相棒(バディ)となる烏丸を演じるのが、松村北斗さんだ。九条のやり方に強い疑問を抱くが、依頼人たちと向き合ううちに「正しさ」とは何かという問いに揺さぶられていく。
この凸凹バディを取り巻くキャストもまた豪華。裏社会サイドでは、犯罪者を見守るソーシャルワーカーの薬師前仁美を池田エライザさんが、九条に厄介な依頼を次々と持ち込む半グレのリーダー・壬生憲剛を町田啓太さんが、壬生のボスである伏見組の若頭・京極清志をムロツヨシさんが演じる。壬生と京極の間にある過去の確執は、物語後半の大きな鍵となる。
法の側では、九条を執拗に追う刑事・嵐山義信を音尾琢真さんが、九条の兄でエリート検事の鞍馬蔵人を生田斗真さんが演じている。さらに、九条の恩師・山城祐蔵に岩松了さん、人権派弁護士・亀岡麗子に香椎由宇さん、同じく人権派弁護士・流木信輝に光石研さん、AVメーカー社長・小山義昭にシソンヌの長谷川忍さん、介護施設代表・菅原遼馬に後藤剛範さんと、どの登場人物にも“顔の濃い”俳優が配置されている。
■「どう生きたいかを探求していく物語」原作者が語る作品の核心
原作者・真鍋昌平さんは、自身の作品に込めた想いをこう語っている。
「今の世の中は大きな変わり目で混沌としていて、クリエイターとしてはたまらなくおもしろい時代ですが、生きていくのはめちゃくちゃしんどいです。大量に流れてくる情報を、疲弊した耳で受け止める日々。大声の多数決の正義に押し潰される真実。立ち位置でひっくり返る善悪。どう生きていくかを問われている時代に、どう生きたいかを探求していくのが『九条の大罪』です」
九条が依頼人を法的に救うほど、その裏にいる被害者は報われない。誰かが得をすれば誰かが損をする。観ているうちに、自分のなかの「善」や「正しさ」の輪郭がぼやけていく。善悪がひっくり返り、また元に戻り、気づけばまたひっくり返っている。それなのに、画面の中で必死にもがく人間たちに感情移入してしまう自分もいる。悪人として描かれているはずの彼らもまた、どうしようもなく人間なのだと突きつけられるのだ。
『闇金ウシジマくん』が「知らないだけで損をする社会の仕組み」を突きつけた作品だとすれば、『九条の大罪』はその先にある問いを投げかけている。社会にひそむ搾取や不条理を知った上で、自分はどう生きたいのか。法の隙間に落ちた人間たちの物語は、観る者自身の「立ち位置」を静かに問い直す。Netflixシリーズ『九条の大罪』は全10話一挙配信中。
Netflixシリーズ『九条の大罪』作品情報
配信：Netflixで世界独占配信中(全10話配信中)
原作：真鍋昌平『九条の大罪』(小学館「週刊ビッグコミックスピリッツ」連載中)
出演：柳楽優弥、松村北斗、池田エライザ、町田啓太、音尾琢真、後藤剛範、吉村界人、水沢林太郎、田中俊介、黒崎煌代、石川瑠華、原田泰雅(ビスケットブラザーズ)、吉田日向、川粼皇輝、佐久本宝、和田光沙、水澤紳吾、福井晶一、氏家恵、六角慎司、諏訪珠理、奥野壮、うらじぬの、前原瑞樹、遊井亮子、長尾卓磨、田辺桃子、森田想、杢代和人、岩松了、渡辺真起子、菊池亜希子、長谷川忍(シソンヌ)、香椎由宇、光石研、仙道敦子、生田斗真、ムロツヨシ
監督：土井裕泰、山本剛義、足立博
脚本：根本ノンジ
音楽：O.N.O
主題歌：羊文学『Dogs』(F.C.L.S. / Sony Music Labels)
プロデューサー：那須田淳
エグゼクティブプロデューサー：郄橋信一(Netflix)、杉山香織
制作協力：TBS SPARKLE
製作著作：TBS
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)真鍋昌平・小学館 (C)TBS
■『九条の大罪』とは？――現代社会の不条理に切り込む社会派クライム
主人公は、弁護士の九条間人(くじょうたいざ)。半グレやヤクザなど裏社会の人間からの依頼ばかりを引き受ける、いわば“グレー専門”の弁護士だ。九条法律事務所にエリート弁護士・烏丸真司(からすましんじ)がやってきたことで、法とモラルの境界線をめぐる物語が動き出す。
物語は2話完結に近いオムニバス構造で展開される。轢き逃げ、違法薬物、介護施設、AV業界――テーマが切り替わるたびに新鮮な視点で物語に引き込まれる。しかし同時に、刑事・嵐山が追う「10年前のある事件」という縦糸が、各エピソードの裏で静かに走り続けている。エピソード後半では、その縦糸と横糸が一気に絡まり合っていく。
原作は、累計発行部数400万部を超える真鍋昌平さんの同名漫画(「ビッグコミックスピリッツ」連載中/小学館)。15年にわたって社会の暗部を描き続けた『闇金ウシジマくん』の作者が、今度は「弁護士」の視点から現代社会の不条理に切り込んだ作品である。
Netflix エグゼクティブ・プロデューサーの郄橋信一さんは「連載一回目のことを今でも覚えています。『いい弁護士は性格が悪い』『思想信条がないのが弁護士だ』という言葉とともに、九条と烏丸が不条理な事件に立ち向かっていく姿に強烈な現代性を感じ、『絶対に実写化に挑戦したい』と思い立ちました」と、原作との出合いを振り返っている。ドラマ版のプロデューサーは、Netflixで社会現象となった『地面師たち』を生んだ那須田淳さん。監督は土井裕泰さん、山本剛義さん、足立博さんの3人体制、脚本は『MIU404』の根本ノンジさんが担当する。
■柳楽優弥×松村北斗の凸凹バディと、“顔の濃い”豪華キャスト
柳楽優弥さんが演じる九条は、依頼人がどれほど“アウト”な人間であっても、道徳感情に流されず、法的な権利を守ることに徹する。正義の味方ではないが、金のためだけに動いているわけでもない。その冷徹なプロ意識の奥に何を抱えているのかが、全10話を通じて少しずつ明かされていく。
そんな九条の相棒(バディ)となる烏丸を演じるのが、松村北斗さんだ。九条のやり方に強い疑問を抱くが、依頼人たちと向き合ううちに「正しさ」とは何かという問いに揺さぶられていく。
この凸凹バディを取り巻くキャストもまた豪華。裏社会サイドでは、犯罪者を見守るソーシャルワーカーの薬師前仁美を池田エライザさんが、九条に厄介な依頼を次々と持ち込む半グレのリーダー・壬生憲剛を町田啓太さんが、壬生のボスである伏見組の若頭・京極清志をムロツヨシさんが演じる。壬生と京極の間にある過去の確執は、物語後半の大きな鍵となる。
法の側では、九条を執拗に追う刑事・嵐山義信を音尾琢真さんが、九条の兄でエリート検事の鞍馬蔵人を生田斗真さんが演じている。さらに、九条の恩師・山城祐蔵に岩松了さん、人権派弁護士・亀岡麗子に香椎由宇さん、同じく人権派弁護士・流木信輝に光石研さん、AVメーカー社長・小山義昭にシソンヌの長谷川忍さん、介護施設代表・菅原遼馬に後藤剛範さんと、どの登場人物にも“顔の濃い”俳優が配置されている。
■「どう生きたいかを探求していく物語」原作者が語る作品の核心
原作者・真鍋昌平さんは、自身の作品に込めた想いをこう語っている。
「今の世の中は大きな変わり目で混沌としていて、クリエイターとしてはたまらなくおもしろい時代ですが、生きていくのはめちゃくちゃしんどいです。大量に流れてくる情報を、疲弊した耳で受け止める日々。大声の多数決の正義に押し潰される真実。立ち位置でひっくり返る善悪。どう生きていくかを問われている時代に、どう生きたいかを探求していくのが『九条の大罪』です」
九条が依頼人を法的に救うほど、その裏にいる被害者は報われない。誰かが得をすれば誰かが損をする。観ているうちに、自分のなかの「善」や「正しさ」の輪郭がぼやけていく。善悪がひっくり返り、また元に戻り、気づけばまたひっくり返っている。それなのに、画面の中で必死にもがく人間たちに感情移入してしまう自分もいる。悪人として描かれているはずの彼らもまた、どうしようもなく人間なのだと突きつけられるのだ。
『闇金ウシジマくん』が「知らないだけで損をする社会の仕組み」を突きつけた作品だとすれば、『九条の大罪』はその先にある問いを投げかけている。社会にひそむ搾取や不条理を知った上で、自分はどう生きたいのか。法の隙間に落ちた人間たちの物語は、観る者自身の「立ち位置」を静かに問い直す。Netflixシリーズ『九条の大罪』は全10話一挙配信中。
Netflixシリーズ『九条の大罪』作品情報
配信：Netflixで世界独占配信中(全10話配信中)
原作：真鍋昌平『九条の大罪』(小学館「週刊ビッグコミックスピリッツ」連載中)
出演：柳楽優弥、松村北斗、池田エライザ、町田啓太、音尾琢真、後藤剛範、吉村界人、水沢林太郎、田中俊介、黒崎煌代、石川瑠華、原田泰雅(ビスケットブラザーズ)、吉田日向、川粼皇輝、佐久本宝、和田光沙、水澤紳吾、福井晶一、氏家恵、六角慎司、諏訪珠理、奥野壮、うらじぬの、前原瑞樹、遊井亮子、長尾卓磨、田辺桃子、森田想、杢代和人、岩松了、渡辺真起子、菊池亜希子、長谷川忍(シソンヌ)、香椎由宇、光石研、仙道敦子、生田斗真、ムロツヨシ
監督：土井裕泰、山本剛義、足立博
脚本：根本ノンジ
音楽：O.N.O
主題歌：羊文学『Dogs』(F.C.L.S. / Sony Music Labels)
プロデューサー：那須田淳
エグゼクティブプロデューサー：郄橋信一(Netflix)、杉山香織
制作協力：TBS SPARKLE
製作著作：TBS
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)真鍋昌平・小学館 (C)TBS