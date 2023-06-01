桜島で爆発 噴煙2300ｍ

気象台によると、桜島の南岳山頂火口で18日午後11時30分に爆発的噴火があり、噴煙が火口から2300mの高さまで上がりました。

大きな噴石が南岳山頂火口より800から1100mの6合目まで飛散し、やや多量の噴煙が西に流れています。

桜島の爆発的噴火はことし5回目です。

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

桜島の降灰予報（詳細）鹿児島市吉野方向に火山灰 薩摩川内市まで予想

気象台は、降灰予報（詳細）を発表しました。

火口から北西方向（鹿児島市吉野方向）に火山灰が流され、１９日午前６時までに鹿児島市、薩摩川内市、日置市、いちき串木野市、姶良市では少量の降灰があり、降灰は鹿児島県薩摩川内市まで予想されます。

予想される各市町村の降灰開始時刻は次のとおりです。

０１時まで 鹿児島県：鹿児島市、薩摩川内市、日置市、いちき串木野市

０２時まで 鹿児島県：姶良市

桜島降灰予報（定時）降灰が予想されるエリアと時間帯を確認

桜島で１９日００時から１９日１８時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼１９日００時から０３時まで 西（鹿児島市街方向） １００ｋｍ ４ｋｍ

▼１９日０３時から０６時まで 北西（鹿児島市吉野方向） １００ｋｍ ４ｋｍ

▼１９日０６時から０９時まで 北西（鹿児島市吉野方向） １００ｋｍ ４ｋｍ

▼１９日０９時から１２時まで 北西（鹿児島市吉野方向） ８０ｋｍ ５ｋｍ

▼１９日１２時から１５時まで 北西（鹿児島市吉野方向） １００ｋｍ ６ｋｍ

▼１９日１５時から１８時まで 北西（鹿児島市吉野方向） ９０ｋｍ ５ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、日置市、姶良市、垂水市、薩摩川内市、曽於市、霧島市、いちき串木野市、湧水町、鹿屋市、阿久根市、さつま町、出水市、伊佐市、長島町

宮崎県 ：都城市、小林市、えびの市、高原町、宮崎市、西都市、国富町、綾町、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町

熊本県 ：人吉市、水俣市、錦町、球磨村、あさぎり町、天草市、芦北町、津奈木町、相良村、山江村

桜島の降灰予報 鹿児島市街地側に降灰 （下に画像で掲載）

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