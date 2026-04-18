河合郁人「ガルアワ」サプライズ登場で投げキス披露 グレージャケット＆個性派ネクタイでクールな雰囲気【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】元A.B.C-Zでタレントの河合郁人が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】人気STARTOタレントの投げキス姿
自身のYouTubeチャンネル『かわいたちチャンネル〜Purple Rain〜』にて“古着旅”の様子を発信するなど、古着好きとしても知られる河合は、古着・ヴィンテージ＆インポートショップ「Top of the Hill」のステージにサプライズ登場。2025年の初登場以来1年ぶりとなった。
今回のステージでは、グレーのロングジャケットに黒パンツ、スカーフのようなレトロな柄のネクタイを着用し、大人な着こなしを披露。ランウェイトップでは投げキスを披露し、会場を沸かせていた。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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◆河合郁人「ガルアワ」サプライズ登場
自身のYouTubeチャンネル『かわいたちチャンネル〜Purple Rain〜』にて“古着旅”の様子を発信するなど、古着好きとしても知られる河合は、古着・ヴィンテージ＆インポートショップ「Top of the Hill」のステージにサプライズ登場。2025年の初登場以来1年ぶりとなった。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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