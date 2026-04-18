武田真治の22歳下美人妻、美スタイル輝く水着姿披露「黒い水着が色っぽい」「美しすぎるママ」と反響
【モデルプレス＝2026/04/18】モデルの静まなみが4月16日、自身のInstagramを更新。娘と訪れたグアムでの水着姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】武田真治の22歳下美人妻「抜群のスタイルに釘付け」黒水着姿
静は「6年ぶりのグアム 子どもを連れての初めての海外でちょっと不安もあったけど、行ってみたらその気持ちが全部吹き飛ぶくらい最高の時間でした」と綴り、旅行中のショットを複数枚投稿。娘が楽しそうに走る姿などの写真とともに、黒いホルターネックタイプの水着に身を包んだ姿を披露しており、しなやかで美しい肩と、ひきしまったボディラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「抜群のスタイルに目が釘付け」「背中のライン憧れる」「美しすぎるママ」「色白だから黒い水着が色っぽい」「ひきしまったボディが理想的」「娘ちゃんも楽しそう」といったコメントが寄せられている。
静は、俳優の武田真治と2020年7月に結婚。22歳差の夫婦として話題を呼んでおり、2023年に第1子となる長女が誕生している。（modelpress編集部）
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【写真】武田真治の22歳下美人妻「抜群のスタイルに釘付け」黒水着姿
◆静まなみ、グアム旅行で水着姿披露
静は「6年ぶりのグアム 子どもを連れての初めての海外でちょっと不安もあったけど、行ってみたらその気持ちが全部吹き飛ぶくらい最高の時間でした」と綴り、旅行中のショットを複数枚投稿。娘が楽しそうに走る姿などの写真とともに、黒いホルターネックタイプの水着に身を包んだ姿を披露しており、しなやかで美しい肩と、ひきしまったボディラインが際立っている。
◆静まなみの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「抜群のスタイルに目が釘付け」「背中のライン憧れる」「美しすぎるママ」「色白だから黒い水着が色っぽい」「ひきしまったボディが理想的」「娘ちゃんも楽しそう」といったコメントが寄せられている。
静は、俳優の武田真治と2020年7月に結婚。22歳差の夫婦として話題を呼んでおり、2023年に第1子となる長女が誕生している。（modelpress編集部）
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