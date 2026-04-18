開催：2026.4.18

会場：エンゼルスタジアム

結果：[エンゼルス] 8 - 0 [パドレス]

MLBの試合が18日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとパドレスが対戦した。

エンゼルスの先発投手はホセ・ソリアーノ、対するパドレスの先発投手はマシュー・ウォルドロンで試合は開始した。

2回裏、5番 ヨアン・モンカダ 4球目を打ってセンターへのホームランでエンゼルス得点 LAA 1-0 SD、9番 アダム・フレージャー 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 LAA 2-0 SD、1番 ザカリー・ネト 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 3-0 SD

4回裏、3番 ノーラン・シャヌエル 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 4-0 SD、4番 ジョ・アデル 6球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 LAA 6-0 SD

5回裏、7番 ジョシュア・ロー 3球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでエンゼルス得点 LAA 8-0 SD

試合は8対0でエンゼルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はエンゼルスのホセ・ソリアーノで、ここまで5勝0敗0S。負け投手はパドレスのマシュー・ウォルドロンで、ここまで0勝1敗0S。

ここまでエンゼルスは11勝10敗で0.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位。一方パドレスは13勝7敗で2.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-18 14:02:30 更新