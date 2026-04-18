【国際親善試合】アメリカ代表 vs 日本女子代表（日本時間4月18日／ディックス・スポーティング・グッズ・パーク）

【映像】なでしこジャパンvsアメリカ代表（生中継）

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は日本時間4月18日、アメリカ女子代表と国際親善試合で対戦。午前10時のキックオフを前にスタメンが発表された。

今年3月のAFC女子アジアカップでは6試合で29得点・1失点という圧倒的な強さで優勝し、FIFAランキングでも5位に浮上したなでしこジャパン。4月2日にニルス・ニールセン監督の契約満了に伴う退任が電撃発表され、FIFAランキング2位にしてパリ五輪金メダルの現世界王者アメリカと3連戦する今遠征（4月12日、15日、18日）は、ニールセン政権でコーチを務めていた狩野倫久氏が監督代行としてチームを率いている。

その狩野監督代行は移動が伴う中2日の3連戦という事情もあり、4月12日の第1戦（1−2で敗戦）で主力クラスを並べた一方、4月15日の第2戦（1−0で勝利）は先発9人を入れ替えるターンオーバーを採用。1勝1敗で迎える第3戦は、第2戦から9人を代えて長谷川唯、谷川萌々子、古賀塔子など主力クラスを改めてスタメンに並べてきた。

今回はGKに平尾知佳、左ウイングに山本柚月、CFに植木理子が起用され、これで今遠征の招集メンバー23人全員が3試合で少なくとも一度は先発起用されることになる（DF高橋はなはコンディション不良で第1戦後にチーム離脱）。

【スタメン】

▼GK

12 平尾知佳（グラナダ／スペイン）

▼DF

2 清水梨紗（リヴァプール／イングランド）

4 熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）

6 古賀塔子（トッテナム／イングランド）

13 北川ひかる（エヴァートン／イングランド）

▼MF

7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）

15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）

16 山本柚月（デンバー・サミット／アメリカ）

19 谷川萌々子（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）

▼FW

9 植木理子（ウェストハム／イングランド）

【ベンチスタート】

1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）

3 南萌華（ブライトン／イングランド）

10 長野風花（リヴァプール／イングランド）

11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

17 浜野まいか（トッテナム／イングランド）

18 林穂之香（エヴァートン／イングランド）

20 松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）

21 守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

22 千葉玲海菜（フランクフルト／ドイツ）

23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）

24 土方麻椰（アストン・ヴィラ／イングランド）

今回は8人交代の特別ルールになっており、会場のデンバーは高地で選手の疲労度も高いだけに、後半は交代カードの使い方も試合の鍵を握りそうだ。なでしこジャパンは総力戦で世界女王に勝ち越したい。

（ABEMA／なでしこジャパン）

