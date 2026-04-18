◆米大リーグ カブス１２―４メッツ（１７日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスの鈴木誠也外野手が１７日（日本時間１８日）、本拠のメッツ戦に「５番・右翼」でスタメン出場し、２試合連続のマルチ安打をマークし、３連勝に貢献した。メッツで先発した千賀滉大投手は、４回途中７失点（自責６）で３敗目を喫した。

カブスは初回１死から四球と安打で２死一、三塁。鈴木は立ち上がりで制球の定まらない千賀に対し、カウント２―２で高めへの直球を逆方向の右前に打ち返し、先取点をもたらした。続くバレステロスの３号３ランで生還した。

千賀と２度目の対戦となった３回無死一塁では、カウント１―２から外角低めのカットボールを売って右飛。４回２死満塁の場面では、２番手ブラソバンと対戦し、見逃し三振に倒れた。

７―３の７回１死では外角の直球を逆らわず右翼線へ二塁打。代打ショーの適時二塁打で生還した。

１２―４での８回の第５打席は右飛だった。

ＷＢＣでの右膝負傷の影響で開幕をＩＬ（負傷者リスト）で迎え、１０日の今季１３試合目（対パイレーツ）からチームに合流したばかりで、これが７試合目だった。

カブスは開幕から勝率５割前後を行き来していたが、３連勝で今季初の貯金１。全チームが貯金状態の高レベルのナ・リーグ中地区では、依然として最下位で変わらない。

メッツの千賀滉大投手は今季４試合目の先発登板で３回１／３で６安打７失点（自責６）で降板。２登板連続の７失点で３敗目を喫した。メ軍は９連敗になった。