オイシックスCBOの桑田真澄氏、侍U-12の監督就任

NPBエンタープライズは17日、8月に中国・杭州市で行われる「第12回BFA U12 アジア野球選手権」を戦う「侍ジャパン U-12 日本代表」の監督を、昨季まで巨人2軍を率いた桑田真澄氏が務めると発表した。突然の発表に、ファンからは期待の声が上がっている。

桑田氏は1985年ドラフト1位でPL学園高から巨人入り。NPB通算173勝を挙げたのち、大リーグに挑戦し39歳にしてパイレーツで投げた。引退後は早大大学院に通うなど外から野球を学び、東大野球部なども指導。2021年には投手チーフコーチ補佐として巨人に復帰し、昨季まで2年間は2軍監督を務めた。今季は2軍ファーム・リーグに参加するオイシックスのCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）を務めている。

突然の発表に、X上の野球ファンからは驚きと期待の声が上がった。

「桑田さん…引き受けてくれてありがとう…」

「若い世代にとっても、トップレベルの経験を直接学べる貴重な機会になりそうです。」

「将来の日本野球を担うメンバーの育成を託したNPB」

「適任な感じ 指導受けられる選手ラッキーね」

また、3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で監督を務めた井端弘和氏も、U-12代表監督を務めたことがあり「井端ってU-12だかU-15の代表監督やってから侍の監督になってるから、そのうち桑田も侍の監督しそう」「いずれは侍ジャパンも夢じゃない？ 井端さんもやってるし」という声もあった。

桑田氏は「日本代表として国際大会に出場することは、子どもたちにとって大きな経験になります。野球で勝利を目指すことはもちろんですが、世界の同年代の選手たちと交流し、さまざまな文化や価値観に触れることで、視野を広げてほしいと思っています」とコメントしている。



（THE ANSWER編集部）